Medici de familie şi din ambulatorii cer „venituri decente”

Medicii au expus pancarte cu mesaje convingătoare în timpul protestului, transmitându-și nemulțumirea prin afirmații puternice. Prezentăm câteva dintre acestea: „Nu vă bateţi joc de medici!”, „Vrem venituri decente!”, „Plătim taxe – avem dreptul la sănătate”, „Nu distrugeţi medicina de familie!”, și „Unde au dispărut banii din sănătate?”.

Cu o săptămână în urmă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a dezvăluit în cadrul procesului de transparență decizională evaluările pentru punctele per capita și per serviciu în domeniul asistenței medicale primare.

De asemenea, au fost comunicate valorile punctului per serviciu în asistența medicală ambulatorie de specialitate.

Iată evaluările publicate de CNAS:

1. Punctul per capita: 7,7 lei

2. Punctul per serviciu în asistența medicală primară: 6,2 lei

3. Punctul per serviciu în asistența medicală ambulatorie de specialitate: 3,3 lei

Liderul Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, dr. Sandra Alexiu, a subliniat într-o conferință de presă de luni că se propun reduceri extrem de dificil de gestionat în cazul medicinei de familie și în ceea ce privește ambulatoriul de specialitate.

Dr. Sandra Alexiu a detaliat că în absența prelungirii contractului cu CNAS, consultațiile vor deveni plătite. În plus, serviciile precum eliberarea de bilete de trimitere pentru internare, rețete compensate și concedii medicale nu vor mai fi posibile.

„De câte ori au fost astfel de situaţii, noi am asigurat urgenţele”, a punctat Sandra Alexiu.

Medicii de familie din Bucureşti şi Ilfov au transmis un comunicat de presă

Medicii de familie din București și Ilfov au transmis într-un comunicat că publicarea proiectului de norme ale contractului-cadru pentru 2024 în transparența decizională de către CNAS va determina o rapidă diminuare a veniturilor cabinetelor, începând cu 1 februarie 2024.

Potrivit lor, această reducere este generată de propunerea unor valori semnificativ reduse ale serviciilor pentru medicina de familie și medicina din ambulatoriu.

Medicii avertizează că introducerea unor mecanisme de control și sancțiuni noi în 2024, și în contextul creșterii inflației, va declanșa o posibilă diminuare de până la 50% a valorilor facturate de către cabinetele medicale.

Această situație ar putea aduce asistența medicală primară și cea din ambulatoriul de specialitate în pragul colapsului.