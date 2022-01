Potrivit site-ului Healthdigest, Preventive Services Task Force recomandă medicilor să prescrie doze mici de aspirină pentru a reduce riscul de cancer colorectal în rândul pacienților de peste 50 de ani. De asemenea, aspirina este prescrisă în doze mici pentru a reduce riscul de apariție a evenimentelor cardiovasculare, în special a infarctului miocardic. Ideea este că aspirina subțiază sângele, împiedicând astfel formarea cheagurilor de sânge. Aspirina blochează producția de prostaglandine, mesageri chimici realizați de aproape fiecare celulă din corp care cauzează umflături, durere și febră.

Cel mai important este momentul din zi în care trebuie luată aspirina

După cum arată studii de specialitate, în cazul prevenirii apariției unor probleme cardiovasculare, cel mai important este momentul din zi în care trebuie luată aspirina. Cercetările arată că riscul pentru un astfel de eveniment crește cu 40% dimineața, conform American Journal of Hypertension.

Apariția evenimentelor cardiovasculare

În plus, reactivitatea trombocitelor este mai mare dimineața, potrivit unui studiu publicat în Journal of Thrombosis and Haemostasis. Această combinație îi face pe experți să concluzioneze că reactivitatea trombocitelor contribuie la apariția evenimentelor cardiovasculare.

Un studiu realizat de Centrul Medical al Universității din Leiden, din Țările de Jos, a constatat că administrarea aspirinei înainte de culcare a redus reactivitatea trombocitelor. Practic, studiul sugerează că aspirina poate reduce riscul de evenimente cardiovasculare dimineața, însă sunt necesare mai multe cercetări.

Care sunt riscurile

Chiar dacă aspirina poate fi de mare ajutor în anumite circumstanțe, nu este indicată pentru toată lumea. Într-adevăr, poate reduce riscul atacurilor de cord și al accidentelor vasculare cerebrale în cazul persoanelor care au trecut deja prin ele, dar poate avea și efecte nedorite, precum sângerări ale stomacului și alte probleme intestinale.

În consecință, pentru persoanele care nu prezintă un risc crescut de probleme cardiovasculare, dezavantajele administrării zilnice a aspirinei pot depăși beneficiile.