Adina Alberts spune că Horia Moculescu a trecut peste emoția ultimelor zilei, emoție aplificată de așteptarea rezultatelor la testele pentru COVID-19.

Alberts anunță pe pagina sa de socializare care sunt rezultatele testelor:

”Da, domnul Horia Moculescu a fost testat pentru COVID-19!

A fost o noapte de foc și foarte încărcată emoțional în spitalul în care a fost internat aseară, pentru că marele maestru a manifestat simptomele unei răceli. Și pentru că eu cunosc bine atenția pe care o are pentru sănătatea sa, pentru că dl Horia Moculescu este unul dintre seniorii din grupa de risc de care, Asociația Dr. Adina Alberts, se ocupă îndeaproape, nu am crezut nicio secundă că ar putea avea COVID-19. Astăzi, imediat ce am aflat că are probleme de sănătate, l-am sunat și am auzit din gura dumnealui cea mai bună veste: “Rezultatele celor patru teste sunt „NEGATIVE!”

Acum este ACASĂ, se bucură că a trecut peste această emoție și mi-a dat acceptul să împărtășesc cu dumneavoastră minunata veste!

Îi transmit și aici, așa cum i-am spus și telefonic: “Mă bucur enorm, MAESTRE!!! MULTĂ SĂNĂTATE și să ne revedem cu bine! Vă iubim!”