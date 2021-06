Mediapool: Toată lumea s-a săturat de poziția bulgară cu privire la Macedonia de Nord. Sofia pierde repede prieteni

Potrivit diplomatului citat, Bulgaria își pierde prietenii cu mare viteză. Potrivit diplomaților, Bulgaria rămâne izolată în UE și nimeni nu îi susține poziția cu privire la Macedonia de Nord. Bulgaria blochează Skopje din cauza unei „politici interne privind istoria”, pe care încă nu a reușit să o explice celorlalte state membre, subliniază aceștia.

Publicația amintește că președinția rotativă portugheză este a doua după cea germană, care nu reușește să avanseze Skopje, conform mediapool.bg

Atât țările mici, cât și cele mari, din regiune și din afara acesteia, din nord și sud, au intervenit în dispută. Acestea au aplicat argumente de geopolitică, gândire strategică și simplul fapt că trebuie să se țină de cuvânt în fața celor două țări, dar Bulgaria nu le-a auzit, scrie „Politico”.

“Vă rugăm să lăsați problemele bilaterale să fie rezolvate bilateral, fără a bloca progresul întregii UE. Să gândim strategic … nu avem niciun interes să lăsăm acolo un vid strategic”, a declarat ministrul german al afacerilor europene, Michael Roth.

Cu o zi în urmă, Bulgaria a confirmat, așa cum era de așteptat, că nu va sprijini cadrul de negociere al Macedoniei de Nord pentru negocierile cu UE.

Partea bulgară insistă pentru garanții că macedonenii vor duce la îndeplinire acordul de bună vecinătate din 2017, încercând să-și aducă controlul la nivel european. Cu toate acestea, statele membre UE nu acceptă această abordare, deoarece nu doresc ca problemele bilaterale să fie rezolvate la nivel european.

Până în prezent, Skopje nu a făcut niciodată pași reali ca răspuns la cererile bulgare și nu se știe care sunt noile sale propuneri, iar Bulgaria nu a reușit în încercările sale de a explica cerințele sale altor state membre.

Zaev: Europa are o problemă

Premierul macedonean a comentat că blocajul pe calea țării sale către UE relevă o problemă în Comunitate. „Europa are o problemă astăzi. Marea idee vizionară a unei Europe unite are o problemă astăzi. Și problema se află în UE însăși. Bruxelles-ul ne-a spus că UE nu a reușit să găsească o modalitate de a asigura integrarea meritată a Balcanilor de Vest, iar aceasta este o problemă. Faptul că 26 de state membre UE nu reușesc să prevină blocajul unui stat membru este o problemă a Europei, cauzată de însăși UE”, a declarat Zaev, într-o conferință de presă comună cu omologul albanez Edi Rama, la Skopje.

El a reamintit că săptămâna trecută a fost la Sofia, cu o delegație guvernamentală și „cu inima deschisă și cu o mână întinsă pentru ajutor, am arătat disponibilitatea de a face un pas în direcția pozitivă cu Republica Bulgaria”. „Dar, deși am făcut un pas comun pozitiv, din păcate, în pofida tuturor mesajelor clare și lipsite de ambiguitate din partea întregii comunități internaționale, că acum este momentul să se găsească forțe pentru reușită, colegii bulgari nu au reușit să adune suficiente forțe pentru a aproba începerea negocierilor Macedoniei de Nord și Albaniei pentru UE. Oricât de reținuți am fi în așteptări, decizia UE de a nu programa prima conferință interguvernamentală cu Macedonia de Nord și Albania este o mare dezamăgire”, a adăugat el.

Zaev și-a reiterat poziția conform căreia integrarea europeană nu ar trebui să fie ostatică a problemelor bilaterale. “Problemele bilaterale nu ar trebui incluse în negocieri sau în cadru. Acesta este un precedent periculos. Este imposibil ca identitatea națională macedoneană să facă obiectul negocierilor”, a spus Zaev. Cu toate acestea, el a spus că nu va renunța – „va călători din nou și din nou la Sofia” și va continua să caute o soluție.

Skopje a vorbit despre căutarea de alternative din cauza disputei cu Bulgaria

Președintele macedonean Stevo Pendarovski a comentat că Skopje ar trebui să își consolideze parteneriatul cu Statele Unite, după ce UE nu a reușit să-și deschidă porțile pentru această țară.

“Ce se întâmplă dacă disputa cu Bulgaria continuă de ani de zile? Poate nu 25, ca și cu Grecia, dar nu putem sta în brațele încrucișate și să așteptăm vești bune de la Bruxelles. În situația în care extinderea UE este de facto înghețată, avem două opțiuni – să aducem Europa în țara noastră și, în al doilea rând, cred că trebuie să începem să readucem la viață acordul de parteneriat strategic cu Statele Unite din 2008”, a spus Pendarovski.

Diplomații avertizează de luni de zile că refuzul UE de a începe negocieri cu Macedonia de Nord ar putea crește influența unor terțe state în regiune, fără a viza Statele Unite.

„Nu se poate ca Regele Samuil să fie criteriu pentru UE”

Pendarovski a reiterat că subiectele istorice nu ar trebui să fie un criteriu pentru aderarea la UE.

„Nu este un criteriu european dacă la 1800 și ceva acesta sau acela era bulgar sau macedonean. Noi, ca politicieni ai secolului XXI, nu putem vorbi despre subiecte istorice și discuțiile istorice nu pot fi un criteriu pentru aderarea la UE, care a fost creată în 1957. Noi putem vorbi despre țarul Samuil din urmă cu zece secole, dar acesta nu poate fi un criteriu pentru aderarea la UE”, a spus Pendarovski.

Starea de spirit este negativă și în Albania, care aderă la UE cu Macedonia de Nord. Cu o zi în urmă, Bulgaria a impus un „veto” Macedoniei de Nord, în pofida apelurilor din partea Statelor Unite, Comisiei Europene și Germaniei. Deocamdată nu se întrevede nicio schimbare în poziția bulgară. O atitudine atât de fermă față de Skopje este susținută de aproape toate partidele mari, cu excepția Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, care este în favoarea unui comportament mai moderat.

În prezent, GERB a declarat brusc și este dificil de evaluat ce anume crede cu privire la această problemă. După ce guvernul lui Boiko Borisov a adus relațiile bilaterale într-o stradă înfundată, acum liderul GERB a spus că Sofia ar trebui să „lase” rapid Skopje. Doar că guvernul său a adoptat o poziție-cadru în 2019, plină de linii roșii, pe care Skopje continuă să le traverseze.

Potrivit Skopje, toate celelalte state membre susțin în prezent începerea negocierilor de aderare. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că acest lucru va continua astfel, deoarece sentimentele în unele țări sunt sceptice cu privire la extinderea UE. Dar și Grecia a anunțat că este nemulțumită de modul în care macedonenii îndeplinesc acordul cu acest stat.

“Vom merge în UE ca macedoneni care vorbesc macedoneană”, a declarat, la rândul său, vicepremierul pentru afaceri europene al Republicii Macedonia de Nord, Nikola Dimitrov, pentru televiziunea macedoneană Sitel. Dacă prețul aderării la UE este depersonalizarea, nu avem nevoie de o astfel de Uniunea Europeană, a spus el, citat de Agenția bulgară de presă BTA. Potrivit lui Dimitrov, întrebarea- cheie atunci este dacă țările balcanice pot avea încredere în UE.

„UE devine un pitic strategic”

Potrivit unor surse diplomatice citate de ziarul macedonean „Sloboden Pechat”, dezbaterea din timpul Consiliului Afaceri Generale de la Luxemburg a fost destul de intensă, iar criticile aduse Sofiei „au fost numeroase”.

Berlinul a avertizat că, cu un astfel de comportament, UE devine un „pitic strategic”, în timp ce alte state membre și-au exprimat opinia că, prin aceast blocaj, „UE se împușcă în picior”. Sofiei i s-a spus din nou că este în joc încrederea în întreaga Uniune Europeană.

Reprezentantul bulgar a spus că „UE nu înțelege profunzimea problemei” dintre Skopje și Sofia, că disputa este o problemă europeană și că Bulgaria se află într-o „situație specifică” din cauza viitoarelor alegeri din luna iulie.

“Cu toate acestea, Bulgaria nu poate oferi nicio garanție că va debloca veto-ul cu un guvern politic”, au declarat diplomații europeni pentru MIA, citați de Agenția bulgară de știri Focus.

Odată cu refuzul Bulgariei privitor la Macedonia de Nord, Albania rămâne și ea blocată automat. Nicio țară din UE nu se opune începerii negocierilor cu Albania, dar multe țări nu sunt de acord cu ideea de a separa Skopje și Tirana și de a negocia calitatea de membru separat.

Și Grecia e nemulțumită de Skopje

În acest context, Grecia a cerut prremierului Macedoniei de Nord să pună în aplicare în totalitate Acordul de la Prespa privind numele țării în toate contextele, inclusiv legat de evenimentele sportive internaționale.

Ziarul Kathimerini a anunțat că Atena amână ratificarea parlamentară planificată pentru luna iulie a trei memorandumuri de cooperare, semnate între cele două țări, până în septembrie și, eventual, pentru mai târziu.

Atena a răspuns la tweet-ul lui Zoran Zaev, în care prim-ministrul Macedoniei de Nord a amintit de echipa națională de fotbal a țării sale, care participă la Campionatul European de Fotbal din 2020, drept „Macedonia”, omițând calificarea „de Nord”.

“Solicităm punerea în aplicare în totalitate a Acordului de la Prespa și a spiritului său și facem apel la domnul Zaev să se abțină de la retorica divizării, în special cu privire la o chestiune atât de delicată precum fotbalul”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Aristotelia Peloni.

“În orice caz, punerea în aplicare conștiincioasă a acordului este unul dintre criteriile pentru aderarea țării la Uniunea Europeană”, a spus acesta. Se pare că Memorandumul de Cooperare a fost amânat, astfel încât Zaev să poată înțelege că are unele obligații pe care nu le poate ignora. Peloni a reamintit reporterilor care sunt rezervele Noii Democrații cu privire la Acordul de la Prespa, semnat de guvernul anterior SYRIZA, în 2018. În mod concret, ea a spus că principalele obiecții ale partidului de guvernământ se referă la probleme de limbă și identitate, care au ajuns deseori în prim plan în ultima perioadă. Guvernul a precizat clar că dorește să pună în aplicare acordul, în ciuda opoziției inițiale a Noii Democrații.

