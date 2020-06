McDonald’s a investit în digitalizarea restaurantului din Bucureşti Mall. Ce presupune tehnologia EOTF

Premier Restaurants România, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s în România, a investit peste 100.000 de euro, în luna mai a acestui an, pentru remodelarea restaurantului din București Mall, din cartierul Vitan, care acum dispune de sistemul digital Experience of the Future.