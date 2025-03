70% din liniile de tramvai din țară au fost reabilitate de Mari-Vila

Capital: Aveți o companie de construcții? Cum se construiește un business Ca Mari-Vila?

Marin Mândrilă: Un business în construcții necesită pricepere și seriozitate maximă. De aceste două calități am beneficiat din plin și iată că, dintr-o firmă micuță, înființată în anul 1990, împreună cu alți doi asociați, am reușit să dezvolt compania de succes, al cărei unic asociat sunt astăzi.

Efectuăm și construcții civile, dar principalul domeniu de activitate este infrastructura de linii de tramvai. Mari-Vila a reabilitat prima linie de metrou ușor din București, celebra linie 41, și aproximativ 70% din liniile de tramvai din țară au fost reabilitate tot de compania noastră. Seriozitatea de care vorbeam mai sus și traseul fără abateri de la corectitudine au făcut să rămânem, în prezent, singura companie românească care lucrează infrastructura de linie de tramvai din România, iar în producția de piese cale, pe lângă noi, mai este doar o companie austriacă din Buzău. De asemenea, în Grupul de firme MARI-VILA avem și compania de turism, Mari Vila Turism, care administrează Hotel Mari Vila din București.

C: Cum a fost anul 2024, comparativ cu anii precedenți?

MM: 2024 a fost un an bun din punct de vedere al lucrărilor, cea mai importantă dintre acestea fiind reabilitarea liniei 5 de tramvai. Din păcate, imixtiunile intereselor politice în administrație provoacă mari întârzieri la plățile făcute de beneficiarul final, cu repercusiuni asupra bunei desfășurări a lucrărilor.

C: Aveți amintiri rele despre pandemie?

M.M: Pandemia ne-a afectat și pe noi, că, de altfel, pe majoritatea, dar am reușit să trecem peste fară probleme majore.

Standarde înalte de calitate

C: Care sunt cele trei direcții de business care oferă stabilitate business-ului dvs.?

M.M: Cred că ar fi mai multe de spus aici, dar, dacă trebuie să menționez trei direcții, aș spune că cele mai importante sunt execuția lucrărilor la standarde înalte de calitate, productivitatea angajaților și, în general, preocuparea permanentă pentru creșterea afacerii, pe baza analizei activității și a proiecțiilor viitoare, cu o atenta utilizare a resurselor financiare și umane. Cele doua firme, cea de construcții și cea de turism, se completează una pe cealaltă, fapt ce oferă, în momente mai dificile, siguranță și stabilitatea necesare.

C: 2025 e la început, dar ordonanța-trenuleț a adus vești proaste. Se simte deja ceva în piață?

M.M: Corect. Renunțarea la facilitățile pentru firmele de construcții ne-a afectat și pe noi, iar în contextul inflației actuale, o scădere a salariilor ar fi fost o problema pentru angajați. Astfel, am luat decizia de a crește salariile, chiar dacă nu ne aflăm într-o perioadă în care profitabilitatea ar determina natural această creștere.

Autoritățile statului, din păcate, fac prea puțin

C: Care este salariul mediu în firma dvs.?

M.M: Salariul mediu se situează undeva în jurul salariului mediu pe economie, aproximativ 9.000 lei brut.

C: Ce cifra de afaceri ați avut anul trecut și la cât estimați pentru 2025?

M.M: Anul trecut a fost în jur de 20 de milioane de euro, iar pentru 2025, instabilitatea face greu de previzionat. Spun asta, deoarece, deși avem deja semnate contracte de peste 20 de milioane de euro cu Primăria Municipiului București, totuși, nu se știe dacă vor fi bani pentru realizarea lor.

C: Ce așteptări aveți de la autorități?

M.M: Am multe așteptări de la autoritățile statului, care, din păcate, fac prea puțin. Printre acestea ar fi colectarea taxelor și impozitelor. Pe care doar “cei proști” le plătesc, iar “cei deștepți” fac amânări care, cu trecerea timpului, se transformă în uitări… De asemenea, ar trebui stimulați cei care își plătesc dările la timp. O măsură aplicată în trecut și care s-a dovedit că a dat rezultate. Aș mai adăuga eliminarea corupției, a “comisioanelor” și a mitei pentru acordarea contractelor. Ar trebui confiscate averile care nu pot fi justificate. Sau măcar, ar trebui să fie impozitate la cota maximă și lista ar putea continua cu multe altele…

Preferăm angajații români

C: Vă tentează să deschideți un alt business, în alt domeniu? De ce?

M.M: După cum am menționat mai sus, avem și compania de turism care administrează Hotel Mari Vila din București.

C: Ce hobby își permite un CEO?

M.M: Ca hobby aș menționa călătoriile. Îmi place să descopăr lumea și să cunosc alte culturi și civilizații de pe glob.

C: Aveți nepalezi, srilankezi sau indieni în echipa?

M.M: Nu am apelat la angajați aduși din alte țări, cu toate că am avut intenția la un moment dat. Am analizat aceasta variantă, însă am preferat să mărim salariile angajaților noștri. Nici cheltuielile cu angajarea muncitorilor străini nu erau chiar mici…