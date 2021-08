Denise Rifai a vorbit deschis în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici despre viața ei personală, dar și despre obiceiurile și pasiunile pe care le are în timpul liber. Aceasta a recunoscut că iubește sportul, însă are diverse perioade în care practică lucruri diferite.

Jurnalista susține că aleargă, se plimbă, face echitație și a avut și o perioadă în care mergea la sală. Totodată, o altă pasiune a ei o reprezintă și dansul, aceasta adăugând că dansează destul de mult. Ea a mai precizat că iubește să asculte muzică, dar și să respire aer curat cât mai mult timp, acesta fiind și motivul pentru care încearcă să meargă pe jos cât de mult poate.

„Fac mai multe tipuri de sport am perioade cand îmi plac plimbările, am perioade când am făcut multă alergare, am perioade când am făcut sală, am perioade când am făcut kikboxing, am perioade când fac echitație.

Fiind om de filo, simt nevoia să consum mult aer. Merg mult, aer mult, multă muzică”, a spus Denise Rifai.

Denise Rifai a suferit din dragoste

O altă întrebare pusă de Damian Drăghici s-a referit la bărbatul din viața ei. Denise Rifai a recunoscut că există cineva și că iubește. Totodată, întrebată dacă a suferit vreodată din dragoste, jurnalista a declarat că a trecut prin acest tip de dezamăgire.

Denise Rifai susține că a trecut atât prin perioade bune cât și rele, menționând că viața ei nu este deloc diferită față de cea a altor persoane. Ea mai subliniat faptul că a avut grijă ca tot timpul să își țină viața departe de părerile oamenilor.

„Da, am suferit. M-au mai întrebat oamenii. Am ținut foarte mult viața asta a mea departe. Orice ai spune, oamenii îți împart și îți despart cuvintele. Viața mea e ca a oricărui alt om, cu bine cu rele, cu iubiri, cu dezamăgiri, cu toate”, a mai adăugat prezentatoarea tv.