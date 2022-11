La doar câteva luni după ce pandemia a cuprins întreaga lume și a determinat guvernele să impună închideri draconice, un grup de elite globale a introdus ceea ce a devenit cunoscut acum sub numele de „Marea Resetare”.

Mai exact, un concept susținut și promovat intens de Formul Econonomic Mondial pentru a pune în mișcare un nou globalism. Ideile legate de „Marea Resetare”, enunțate de șeful FEM, Klaus Schwab, au fost îmbrățișate de președintele Joe Biden, premierul canadian Justin Trudeau și Regele Charles al III-lea.

Ce este, mai exact, Marea Resetare și cum ar transforma radical civilizația noastră?

Jurnalistul Michael Walsh, autorul cărții „Against the Great Reset: Eighteen Theses Contra the New World Order”, răspunde la aceste întrebări într-un interviu pentru „The Daily Signal Podcast”. Cartea este, de fapt, o colecție de eseuri ale unor intelectuali de marcă precum Douglas Murray, Victor Davis Hanson și Michael Anton, care critică „Merea Resetare” globalistă a Forumului Economic Mondial.

Potrivit interviului acordat de Walsh, „Marea Resetare este, dacă ar fi să-i credem pe prietenii noștri de stânga, o teorie a conspirației a celor de dreapta”. Pe scurt, în opinia mea, Great Reset, este o modalitate de a restabili capitalismul și de a-l transforma în ceva care seamănă cu fascismul din Italia anilor 30, afirmă jurnalistul.

Energia sustenabilă și ideile nebunești care ne sunt băgate pe gât sunt derivate ale Great Reset

Mai precis, spune Walsh, este o colaborare între guverne și lumea afacerilor pentru a controla populația și, astfel, a lupta împotriva „schimbărilor climatice”. Voi pune ghilimele de rigoare la schimbările climatice, de fiecare dată când voi folosi acest cuvânt. Energia sustenabilă, energia verde, toate ideile nebunești care ne sunt băgate pe gât sunt derivate din Marea Resetare”, explică el.

Walsh nu uită să amintească și că șeful FEM, Klaus Schwab, a publicat o carte numită „COVID-19: Marea Resetare” în care arată că, pandemia, care nu reprezintă o „amenințare existențială”, ar trebui exploatată pentru a reordona complet lumea și a introduce o distopie tehnocratică transumanistă.

Drepturile noastre naturale au dispărut peste noapte iar noi am renunțat fără să luptăm!

„Pe scurt, ei ne-au supus la un test și, din punctul lor de vedere, l-am trecut cu bine. Am fost de acord cu modul în care au decis încălcarea libertății de exprimare, am încetat să mai mergem la biserică, i-am lăsat să ne închidă bisericile, i-am lăsat să ne anuleze libertatea de întrunire.

Toate lucrurile despre care credeam că ne sunt garantate de Constituție și de Dumnezeu, așa cum au subliniat fondatorii Constituției, toate drepturile noastre naturale au dispărut peste noapte iar noi am renunțat fără să luptăm!”, adaugă Michael Walsh.

„Nu veți mai deține nimic și veți fi fericiți pentru asta!”

Pentru cei care încă mai consideră că este vorba doar de o teorie a conspirației, și nu de un plan menit să schimbe din temelii ordinea socio-economică globală, Walsh are un singur sfat:

„Căutați pe site-ul FEM! ”Căutați pe site-ul WEF ”Great Reset” și veți vedea mai multe videoclipuri despre toate astea. Și sloganul unuia dintre ele sună chiar așa: „Nu veți mai deține nimic și veți fi fericiți pentru asta!” sau „Veți mânca mult mai puțină carne, aceasta va deveni un „răsfăț ocazional” și nu va mai fi inclusă în hrana de bază pentru binele mediului înconjurător și al sănătății voastre”. Asta vor ei de la noi”, spune Walsh, referindu-se și la planurile de a mânca insecte.

Michael Walsh subliniază că un alt aspect-cheie pentru „Marea Resetare” sau „a patra revoluție industrială”, așa cum o definește Schwab, este contopirea omului cu mașina. Asta, spune șeful FEM, va oferi un stimulent pentru aplicarea legii și implementarea unor programe de pre-criminalitate în stilul utopiei/distopiei din filmul regizat de Steven Spielberg „Minority Report”.

Walsh și-a început munca de gazetar în anii 70, la revista Time, acoperind un domeniu cultural. Ulterior, în timpul Războiului Rece, a devenit corespondent în Europa de Est, între anii 1985-1991 petrecând mult timp în spatele Zidului Berlinului sau chiar în Uniunea Sovietică.