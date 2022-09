Căsătoriți în anul 1968, cei doi s-au iubit însă dinainte de această dată. Cu doi ani mai devreme de căsătorie, actorul își făcuse deja debutul, dar momentul când a cunoscut-o pe Marinela i-a schimbat viața complet.

Cum s-au cunoscut cei doi?

La vremea respectivă viitoarea sa soție, o brunetă de o frumusețe răpitoare, era numită de cei apropiați „Cubaneza”. S-au cunoscut la Ștrandul Tineretului din București și de cum a văzut-o Alexandru Arșinel a știut că trebuie să facă orice posibil pentru a o impresiona, chiar și anumite gesturi extreme.

„La un moment dat, am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns.

Am plusat şi am întrebat-o: `Dar ce ai face dacă m-aş îneca?`. S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns!”, povestea actorul în cartea sa biografică „Alexandru Arşinel, de la Dolhasca pe … Calea Victoriei”.

Întâlnirea cu Marinela a fost „un semn dumnezeiesc”

Alexandru Arșinel mărturisea că frumoasa tânără accepta să îi dea numărul de telefon. El spunea că întâlnirea cu Marinela a fost „un semn dumnezeiesc” și ea „merita un bărbat mai bun decât mine”. Cu toate acestea, cei doi s-au căsătorit în cele din urmă.

„Am păcălit-o! Cred că merita un bărbat mai bun decât mine, în sensul că n-am fost întotdeauna lângă ea când a trebuit. Întâlnirea cu Marilena a fost un semn dumnezeiesc!”, mai spunea actorul.

Actorul are doi copii cu Marinela, pe Bogdan și pe Cristian.

Relația lor a fost ferită de gelozii și actorul a fost mereu fidel

Cei doi au fost despărțiți doar atunci când actorul mergea în turnee. La un moment dat, atunci când Arșinel a început să apară tot maid es alături de partenera lui de scenă, Stela Popescu, au apărut și primele controverse.

În soția actorului știa „ce are acasă”, iar familia lor a fost ferită de gelozii. De altfel, Alexandru Arșinel a mărturisit că i-a fost întotdeauna fidel.

„Am avut nenumărate admiratoare, chiar dacă am fost mereu urâțel. Nu am fost niciodată un Alain Delon, însă am avut șarm, umor. Cred că asta le-a dat pe femei pe spate.

Însă, eu nu am cedat ispitelor. Mă mai uităm, că orice bărbat, însă niciodată nu întreceam această granița. Am fost și sunt un bărbat fidel (…) Îi datorez multe acestei femei. Ea a fost echilibrul meu, cea care mi-a dat putere în multe momente dificile”, spunea Arșinel, pentru Cancan, în urmă cu mai mulți ani.