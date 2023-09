Actrița, născută în Texas, a fost căsătorită cu actorul extravagant David Hemmings și cu jurnalistul Simon Jenkins.

Frumoasa actriță cu păr castaniu s-a remarcat prima dată interpretând roluri de femei seducătoare în sitcom-uri celebre ale anilor 1960 precum „The Beverly Hillbillies” și „Get Smart”. De asemenea, a fost distribuită în cunoscutul serial american „Marlowe”, alături de James Garner.

După ce s-a mutat la Londra, în 1969, s-a căsătorit cu David Hemmings, un actor britanic cunoscut pentru rolul din filmul „Blow-Up” al regizorului italian Michelangelo Antonioni. Aici a căutat oportunități de a-și demonstra talentul de actriță, încercând să se desprindă de rolurile de femeie fatală care i se oferiseră la Hollywood.

”Simt că am fost foarte norocoasă că am reușit să scap de imaginea de femeie fatală pe care mi-o creaseră filmele americane”, declara ea pentru ziarul The Guardian în 1974.