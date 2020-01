”Avem o veste bună pentru toţi ceetăţenii din zona Moldova, zona Banat, zona Oltenia şi zona Dobrogea. În aceste zile, am luat legătura cu piloţi rezervişti din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, care au ieşit la pensie odată cu legea care a deschis uşa foarte larg pentru angajaţii ministerului şi au acceptat să revină în sistem. Am vrut să spun acest lucru public, pentru că doresc să le mulţumesc. Sunt eroi, sunt patrioţi care au răspuns ”Prezent” la chemarea ministrului pentru a-şi face datoria faţă de ţară, pentru că ţara are nevoie de ei. Din acest motiv, respectul meu trebuie adus aici în faţa opiniei publice domnului general Ioan Cristinel, domnului comandor Neculai Chiriţă, domnului comandor Emil Bucurescu şi domnului comandor Puiu Ştefan. Toţi patru au peste 1.000 de ore de zbor şi pot îndeplini condiţia de comandant de aeronavă SMURD astfel încât elicopterele SMURD din Iaşi, Arad, Craiova şi Constanţa să poată executa misiuni de noapte pentru salvarea pacienţilor sau celor accidentaţi”, a declarat Marcel Vela.