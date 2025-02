Premierul României, Marcel Ciolacu, a reacționat rapid când a afla că despre zvonurile legate de o posibilă intervenție a unui oficial american pentru a-i susține pe frații Tate, care sunt sub control judiciar în România și nu au voie să părăsească țara. El a dat asigurări că nu este adevărat că SUA ar fi cerut ceva în legătură cu cei doi frați, care sunt cercetați de DIICOT.

Declarația sa a fost făcută după ce publicația britanică Financial Times a scris că autoritățile americane ar fi făcut presiuni asupra României pentru a ridica interdicțiile de călătorie pentru Andrew Tate, care este un susținător al președintelui SUA, Donald Trump.

Frații Tate au reacționat și ei rapid luni, 17 februarie, după ce Financial Times a scris că Administrația Trump ar face presiuni asupra României pentru a ridica restricțiile impuse asupra lor.

Cei doi au acuzat Administrația Biden că ar fi responsabilă pentru problemele lor din România. Andrew Tate a spus că Joe Biden a fost cel care le-a închis, iar atacul împotriva lor a fost susținut de USAID și de Biroul de Externe al Marii Britanii.

El a afirmat că niciuna dintre acuzațiile aduse împotriva sa nu a fost vreodată adevărată și a promis că va prezenta dovezi despre corupția sub conducerea democraților, inclusiv în Europa.

It was Biden who locked us up in the first place.

USAID sponsored attack.

UK foreign office heavily involved. They want me to serve time for tweets.

None of the charges against me were ever real.

I will do an expose that will blow your minds about the levels of corruption…

— Andrew Tate (@Cobratate) February 17, 2025