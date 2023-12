Mesajul premierului Marcel Ciolacu a început cu o rememorare a Mării Uniri. El a subliniat că aceasta este dovada că obiectivele comune pot duce la realizări semnificative. El a evidențiat că generațiile actuale au responsabilitatea de a consolida valorile naționale și de a învăța din lecțiile istoriei.

Marcel Ciolacu a subliniat că românii își doresc o viață mai bună, echitate, infrastructură de calitate, școli și spitale eficiente, și legi drepte. Acesta a menționat că guvernul este dedicat satisfacerii acestor nevoi. În acest sens se va pune accent pe dezvoltarea economică și pe investiții.

Ciolacu a subliniat importanța politicilor guvernamentale în asigurarea unui nivel de trai decent pentru cetățeni. „O națiune nu se dezvoltă cu promisiuni, iar un popor nu se hrănește cu iluzii”, a declarat el, subliniind angajamentul guvernului său pentru dezvoltarea economică și socială.

El a declarat de asemenea că susține investițiile străine, dar și companiile românești. El a punctat că „nu întâmplător, pentru dezvoltarea celor din urmă am lansat, printre altele, Programul „Cumpără românește””.

„În cele câteva luni de mandat, am pus accent și pe nevoile imediate ale oamenilor, începând cu creșterea calității vieții. Pentru că niciun român nu trebuie să nu se simtă lăsat în urmă. Așa cum am promis, am reușit să finalizăm noua lege a pensiilor, pentru ca ea să fie aplicată de la 1 ianuarie 2024 și să aducă pensionarilor recunoașterea corectă a anilor în care au muncit”, mai menționează premierul în mesajul său.