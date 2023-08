Șeful Executivului a participat la deschiderea Forumului Studenţilor Români de Pretutindeni (FSRP) – ediţia 2023 și a spus că ar dori să le vorbească studenților despre reforma administrativă.

”Întotdeauna noi, politicienii, am vorbit de reforme când ne-a căzut nouă bine, când credeam noi că ne va aduce un avantaj politic sau când credeam noi că atunci nu vom deranja foarte multă lume. Total fals. Despre reforme, mai ales despre reforma administraţiei, trebuie să vorbeşti atunci când are nevoie societatea de această reformă. România, în acest moment, are nevoie de o reformă administrativă rapidă”, a afirmat acesta.