Așadar, Marcel Ciolacu promite că nu va modifica cotele TVA după alegerile prezidențiale. Premierul promite că această taxă va rămâne la 9%, deoarece mărirea ei ar duce la creșterea inflației și deteriorarea condițiilor de viață.

Șeful PSD spune că TVA-ul va fi la aceeaşi cotă şi anul viitor, în martie. Declarația a sosit în contextul în care prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a anunțat o taxă pe valoarea adăugată de 24%-25%.

Ciolacu a pus pe seama contextului electoral declarații precum cea a lui Rareș Bogdan. Totodată, a criticat afirmațiile liberalilor și a spus că o astfel de măsură ar reprezenta o „apocalipsă”.

Potrivit premierului, orice punct procentual crescut la TVA duce la o creştere a inflaţiei cu 0,5. În acest context, spune el, creșterea taxei pe valoarea adăugată este exclusă.

„Nu vreau să contrazic pe nimeni şi înţeleg ieşirile, fiindcă ele sunt într-un context electoral. Nu ştiu care e câştigul de vot, dar, fiecare are strategia lui de campanie. Pe mine mă depăşeşte această strategie: să anunţi că va fi apocalipsa făcută de un guvern din care tu faci parte şi coaliţia PSD-PNL. Eu vă spun cu certitudine, fiindcă a fost deja discuţia şi negocierea… a fost avută de când am preluat funcţia de premier şi atunci s-a dorit creşterea TVA-ului. Şi am zis că este exclus acest lucru. Noi aveam inflaţie cu peste 10% (…) Orice punct procentual crescut la TVA duce la o creştere a inflaţiei cu 0,5. Este exclus acest lucru”, a mai spus Ciolacu.