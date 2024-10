Întrebat dacă l-ar numi premier pe Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu a spus că nu ar avea nicio ezitare.

Premierul a spus, de asemenea, că în primele două sau trei luni din mandatul său de premier, a fost „pompier de serviciu”.

„Când știi că ai mandat scurt, când știi că se apropie un an electoral, e omenește să amâni anumite lucruri. E adevărat, având dialog în acea perioadă, cunoșteam amândoi care sunt problemele României. Nu știam în detaliu, cum am aflat când am ajuns premier.

Și a existat o perioadă de două, trei luni în care am fost pompier de serviciu, au fost și situațiile de la Crevedia, deci nu a fost un mandat ușor, oricine ar privi mandatul meu de prim-ministru, dar în schimb sunt foarte mândru de toți colegii mei din Guvernul României, indiferent de culoare politică, pentru că am reușit cu toții să înțelegem și să facem o diferență majoră între Guvernul României și partidele politice”, a declarat el la Digi24.