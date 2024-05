Premierul Marcel Ciolacu s-a aflat în vizită la Episcopia Ortodoxă din Tulcea. Aici, liderul PSD a petrecut câteva ore alături de locuitorii din Tulcea.

El a declarat că a discutat cu pensionarii și că a făcut o scurtă vizită în casa unei familii cu patru copii.

Marcel Ciolacu, discuții cu pensionarii din Tulcea

Concluzia sa a fost că România este obligată să continue politicile economice și sociale pentru a asigura creșterea veniturilor românilor.

”Am fost azi la Episcopia Ortodoxă din Tulcea şi apoi am petrecut câteva ore alături de locuitorii din Tulcea, oameni oneşti şi deschişi care se pregătesc de sfânta sărbătoare a Paştelui”, scrie preşedintele PSD pe Facebook.

Marcel Ciolacu a afirmat că a avut discuții cu pensionarii.

Premierul promite continuarea politicilor economico-sociale

El a făcut o scurtă vizită în casa unei familii cu patru copii din cartierul Dallas. În final, liderul PSD a tras o concluzie clară.

Șeful Guvernului a susținut că trebuie continuate politicile economico-sociale. Doar așa, a accentuat președintele social-democrat, se poate oferi o creștere susținută a veniturilor românilor.

”Concluzia mea este clară: România este obligată să continue politicile economico-sociale pentru ca veniturile românilor să crească în mod susţinut!”, a arătat acesta pe pagina sa de Facebook.

Pensii aproape duble pentru anumiți români

Recent, s-a aflat că un proiect de lege a fost înregistrat la Senat. Acesta propune modificări în ceea ce privește sistemul de pensii pentru o anumită categorie de români. Aceștia ar urma să primească indemnizații mai mari în conformitate cu această inițiativă legislativă.

Persoanele vulnerabile din sistemul public de pensii ar putea beneficia de o creștere semnificativă a veniturilor lor.

Potrivit propunerii legislative, agricultorii din România ar putea să primească pensii cu aproape duble față de actuale.

Acest lucru ar implica modificări în Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii. Acestea ar avea în vedere acordarea unui punct de pensie echivalent cu 0,57255 puncte pentru fiecare an lucrat în agricultură, conform valorii actuale alocate fermierilor. Conform proiectului de lege, fiecare an de muncă desfășurat în fostele unități agricole cooperatiste și fiecare an de contribuție al țăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate va fi recompensat cu un punct în cadrul sistemului de pensii.

