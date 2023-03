130 de ani de la crearea primului partid social democrat în România

La eveniment, care are loc la Teatrul de Operetă şi Musical „Ion Dacian” din Bucureşti, participă preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, şi vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu a vorbit despre însemnătatea acestui eveniment.

„Sunt onorat să fiu astăzi aici alături de dumneavoastră, prieteni, colegi și reprezentanți de marcă pentru social-democrația europeană. Mă bucur că suntem împreună pentru a da un mesaj puternic de stânga pentru toți oamenii care muncesc din greu în România și peste hotare.

PSD marchează azi un moment extrem de important în istoria noastră: 130 de ani de social-democrație românească, 130 de ani de luptă pentru drepturile celor care muncesc, a celor care aduc plus-valoare României și a celor care cresc în ceastă țară”, a declarat președintele PSD.

Istoria noastră este ancora noastră

Marcel Ciolacu a punctat că rolul jucat de partidul social democrat de-a lungul istoriei României nu trebuie uitat.

„Istoria noastră este ancora noastră, iar valorile noastre sunt ghidul nostru. PSD a fost înființat cu viziunea de a ajuta oamenii care muncesc din greu, a căror muncă stă la baza dezvoltării acestei țări și care cu toate acestea sunt adesea uitați.

Angajamentul nostru a fost și este acela de a lupta pentru ca fiecare român să aibă oportunitatea de a prospera și a trăi cu demnitate aici în România sau oriunde în Europa”, a mai declarat liderul social-democrat.

Marcel Ciolacu, despre intrarea la guvernare

Acesta a reiterat că PSD şi-a asumat guvernarea într-o perioadă de criză sanitară, economică, energetică şi socială.

„Ne-am asumat guvernarea după ce unii – care îşi spuneau «salvatori» – au dat bir cu fugiţii, lăsând ţara îngropată în datorii uriaşe. Ne-am asumat guvernarea în plină criză sanitară, economică, energetică şi socială. Ne-am asumat totul pentru că aceasta era singura posibilitate de a-i ajuta în mod concret pe români în acele momente grele!

De când ne-am alăturat Coaliţiei, am demonstrat că putem guverna, că luptăm pentru lucrurile în care credem şi că putem obţine rezultate. Am crescut salariul minim, am reglementat piaţa energiei, aruncată în haos de un guvern total incompetent şi am sprijinit firmele româneşti.

Dacă PSD nu ar fi fost la guvernare, niciuna dintre măsurile luate în ultimul an nu s-ar fi întâmplat. Acesta este adevărul!

Ca partid, am lăsat în urmă vechile metode de a face politică şi am devenit un partid modern, european şi axat pe susţinerea şi creşterea economiei româneşti. Nu numai că ne-am reînnoit aici, acasă, dar ne-am asumat un loc important la masa partidelor social-democrate din Europa. Mai mult, încă din prima clipă, ne-am implicat total pentru a-i ajuta pe vecinii noştri, atacaţi de un regim abuziv şi tiranic”, a mai explicat liderul PSD.

România va contribui la reconstrucția Ucrainei

El a menţionat că România contribuie la reconstruirea Ucrainei.

„Ne-am deschis porturile şi calea ferată pentru a furniza grâu ucrainean în lume. Iar întregul popor şi-a deschis casele şi inimile pentru milioane de refugiaţi care fugeau de violenţe şi terori inimaginabile.

I-am ajutat pe fraţii şi surorile noastre din Republica Moldova, inclusiv în aprovizionarea cu energie şi gaze. Şi lista poate continua. Suntem în centrul unei noi paradigme strategice. Aceasta include securitatea economică, securitatea naţională, securitatea mediului, securitatea energetică şi securitatea culturală.

România este şi trebuie văzută ca poarta de intrare către o lume nouă: contribuim la reconstrucţia Ucrainei, suntem promotori ai iniţiativei celor Trei Mări, suntem parteneri la construirea unei iniţiative la Marea Neagră condusă de SUA, continuăm să oferim sprijin Republicii Moldova, dezvoltăm o cale durabilă pentru a aduce energie în Europa şi suntem gardianul de primă linie al democraţiei”, a mai spus Ciolacu.

Mai multe oportunități femeilor

Acesta a mai spus că social-democraţii trebuie să facă tot ce pot să ofere mai multe oportunităţi femeilor pentru a juca un rol mai puternic în economia românească.

„De asemenea, trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a oferi mai multe oportunităţi doamnelor şi domnişoarelor care trebuie să joace un rol mai puternic în economia noastră.

Naţiunea noastră are doar de câştigat din implicarea femeilor în politică, economie şi societate. Dar pe măsură ce ne creştem economia, nu trebuie să pierdem din vedere nevoia noastră de a menţine frumuseţea unică a mediului nostru înconjurător.

Trebuie să protejăm mediul, să dezvoltăm sursele de energie curată şi să oprim definitiv defrişarea ilegală! Permiteţi-mi să închei de unde am început: nu aş putea fi mai mândru că sunt astăzi aici cu voi. Sunt mândru că fac parte din PSD şi din marea familie social-democrată europeană. Acum este timpul nostru; acesta este locul. Suntem pregătiţi să conducem.

De-a lungul istoriei noastre, Partidul Social Democrat a trecut testul guvernării. Şi o va face din nou! Sunt încrezător şi optimist în ceea ce priveşte viitorul nostru. Vom pune umărul la asigurarea păcii în regiune, vom dezvolta economia noastră şi securitatea naţiunii noastre. Sunt plin de încredere că vom reuşi şi ştiu că şi dumneavoastră sunteţi la fel. Suntem pregătiţi. Să trecem la treabă, prieteni!”, a conchis Ciolacu.