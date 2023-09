Joi, pe data de 7 septembrie, premierul Marcel Ciolacu a primit-o la București pe Yulia Svyrydenko, prim-vicepremierul Ucrainei.

Întrevederea a avut loc în contextul declarațiilor contradictorii privind resturile de drone căzute pe teritoriul României. Cei doi oficiali s-au întâlnit în marja Forumului de Afaceri a Inițiativei celor Trei Mări (I3M).

Aceștia au discutat, de asemenea, despre tranzitul cerealelor ucrainene prin țara noastră, odată cu ieșirea unilaterală a Federației Ruse din acordul cerealelor, care a fost mediat de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan.

Important meeting with the Prime Minister of Romania @CiolacuMarcel. Our agenda covers key matters in defense, trade, and cooperation. Grain trade is a crucial topic for Ukraine. Working on logistics, infrastructure, permits, & exports in particular to third countries. pic.twitter.com/jz2pGLwPKp

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 7, 2023