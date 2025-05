Anna Paulina Luna, membră a Camerei Reprezentanților din SUA, a postat un mesaj de susținere pentru George Simion pe platforma X. Ea îl consideră pe liderul AUR favorit în cursa pentru alegerile prezidențiale din România. Totodată, congresmanul republican afirmă că o eventuală alegere a acestuia ar influența scena politică globală.

Anna Paulina Luna, membru al Camerei Reprezentanților din Statele Unite, a transmis un mesaj de susținere fermă pentru George Simion.

Congresmanul republican consideră că liderul Alianței pentru Unirea Românilor este un candidat cu șanse reale la funcția de președinte al României.

Ea l-a descris ca fiind o figură compatibilă ideologic cu președintele american Donald Trump. În opinia ei, o eventuală victorie a lui Simion ar produce un impact considerabil în politica globală.

Postarea a fost publicată pe platforma X (fostul Twitter), unde Anna Paulina Luna și-a exprimat deschis încrederea în candidatul român, scriu cei de la Gândul.

Aceasta afirmă că George Simion este orientat către o politică de pace și transparență. Totodată, susține că el va coopera cu liderii internaționali care promovează suveranitatea națională. Mai mult, îl consideră pe Simion un aliat natural al politicilor promovate de Donald Trump.

My friend @georgesimion is in the lead to become Romania’s next President!

He will lead Romania in the right direction sending a shockwave through the global order. He is for peace and transparency and will work with and back President Trump policies!

Vote Simion!

🇺🇸 🤝🏼 🇷🇴

— Anna Paulina Luna (@realannapaulina) May 6, 2025