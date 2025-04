Marcel Ciolacu spune că România va primi un nou sistem de rachete Patriot, în schimbul celui donat Ucrainei anul trecut, iar plata a fost deja efectuată. Potrivit premierului, România a contractat achiziția și a strâns banii necesari pentru aceasta.

La Timișoara, Ciolacu a răspuns întrebărilor referitoare la livrarea unui nou sistem Patriot, având în vedere poziția administrației de la Casa Albă față de ajutoarele pentru Ucraina. El a subliniat că banii au fost deja plătiți și că România va primi un model nou de sistem Patriot.

„Am contractat, am şi strâns banii. Avem toţi banii, am primit banii, deja am făcut plata. Mă bucur că ne vine un model nou”, a declarat Marcel Ciolacu.