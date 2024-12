Premierul Marcel Ciolacu a subliniat realizările Guvernului în domeniul infrastructurii și a comentat situația politică actuală, marcată de instabilitate. Declarațiile au fost făcute în cadrul vizitei la tronsonul 3 al Autostrăzii A7, Buzău – Focșani, care urmează să fie dat în folosință. Premierul a atras atenția că îngrijorările organismelor financiare internaționale vizează mai ales instabilitatea politică, nu cea economică.

Marcel Ciolacu anunță că tronsonul 3 al Autostrăzii A7 este aproape gata de inaugurare

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că tronsonul 3 al Autostrăzii A7, între Buzău și Focșani, a fost finalizat. Acesta a mulțumit constructorului pentru eforturile depuse și a subliniat importanța colaborării. Premierul a declarat că acest segment, de aproximativ 35 de kilometri, va fi deschis traficului de mâine.

„Aşa cum am promis şi eu şi domnul ministru al transporturilor şi domnul director, de fapt cum a promis Guvernul României, astăzi s-a finalizat şi ultimul tronson de autostradă între Buzău şi Focşani, cred că tronsonul 3, de aproximativ 35 de km şi sper că nu deranjez pe nimeni, vreau să felicit încă o dată constructorul şi echipa domniei sale pentru că întotdeauna se dovedeşte că nu poţi face de unul singur nimic şi a fost o promisiune comună – şi a noastră şi a constructorului – că vom finaliza acest ultim tronson”, a declarat liderul PSD.

El a precizat că inaugurarea tronsoanelor reprezintă un pas important pentru infrastructura României, menționând:

„Am înţeles de la domnul ministru că şi cealaltă promisiune, respectiv tronsonul de la Ploiești spre spre Buzău va fi deschis tot, va fi deschis luni, aici cred că dăm drumul la circulație începând de mâine. Este pentru prima oară în istoria post-decembristă când într-un singur an se dă drumul la o autostradă între două municipii și cred că-s aproximativ 80de kilometri. Eu mă bucur mult că la sfârșitul mandatului pot să livrez tot ceea ce am promis românilor”, a declarat Ciolacu.

Progres și promisiuni pentru viitor

Premierul a afirmat că și tronsonul Ploiești – Buzău va fi deschis circulației luni. El a evidențiat faptul că aceste proiecte demonstrează angajamentul Guvernului față de români. Premierul a spus că la finalul mandatului său, „se poate livra tot ceea ce s-a promis.”

În acest context, premierul a făcut referire și la starea economiei României, subliniind că stabilitatea politică este un factor esențial pentru progresul economic.

„Eu mă bucur mult că la sfârșitul mandatului pot să livrez tot ceea ce am promis românilor. Se vorbește în ultimele zile foarte mult de situația economică a României. După cum am văzut și anunțurile organismelor financiare internaționale, ele se referă la stabilitatea politică, nu la cifrele neapărat brute care sunt în acest moment negociate cu Uniunea Europeană, având o traiectorie de reducere a deficitului pe şapte ani, deci România este stabilă din acest punct de vedere, dar faptul că nu s-a reușit într-un termen și mai scurt să fie o coaliție de guvernare și faptul că nu vom avea buget de stat până la sfârșitul anului a dus la această îngrijorare și vom vedea în zilele următoare cum vor reuși cele trei partide de dreapta, care au mai fost la guvernare, să termine negocierile și, așa cum am anunțat deja public, Partidul Social Democrat va vota acest guvern de dreapta. Nu neapărat din dragoste de cineva, dar trebuie să fim cred că din nou maturii din cameră.”, a declarat Ciolacu.

Despre situația politică și stabilitatea economică

Ciolacu a explicat că îngrijorările exprimate de organismele financiare internaționale sunt legate mai mult de instabilitatea politică decât de cifrele economice actuale.

„România are nevoie de stabilitate politică, care va duce automat și la o stabilitate economică. Acum 3treiani de zile ni s-a cerut să venim la guvernare într-un moment foarte dificil și n-am avut nici unul, nici eu, nici colegii mei n-am avut anumite pretenții, nici măcar să avem prim-ministru, după o guvernare de dreapta pe care o știți cum s-a finalizat, cu o criză socială și cu un demers deja pornit de suspendare a președintelui Klaus Iohannis în acel moment, deci, mă refer acum trei ani de zile. Am fost maturi, am venit, am adus o coerență guvernamentală și am ajuns, văzând de atunci o creștere a trendului suveranist, nu numai din România, din întreaga Europă”, a spus el.

Potrivit acestuia, România a negociat un plan pe șapte ani pentru reducerea deficitului bugetar, iar stabilitatea economică poate fi menținută doar prin coerență politică.

Premierul a menționat că lipsa unui buget de stat până la sfârșitul anului și negocierile prelungite ale partidelor de dreapta au contribuit la aceste îngrijorări.

„România este stabilă din acest punct de vedere, dar faptul că nu s-a reușit într-un termen și mai scurt să fie o coaliție de guvernare și faptul că nu vom avea buget de stat până la sfârșitul anului a dus la această îngrijorare”, a declarat Ciolacu.

Partidul Social Democrat (PSD) a decis să susțină un nou guvern format din partidele de dreapta, chiar dacă, potrivit lui Ciolacu, decizia nu este motivată de afinități politice, ci de responsabilitate.

Retrospectiva guvernării și planurile pentru viitor

În discursul său, premierul a rememorat contextul politic din ultimii ani, subliniind modul în care PSD a preluat guvernarea într-un moment de criză socială și politică. Ciolacu a evidențiat că PSD a contribuit la stabilizarea situației și la combaterea tendințelor suveraniste din România.

El a amintit și decizia de a forma o coaliție cu Partidul Național Liberal (PNL), fără condiții speciale, pentru a aduce stabilitate și coerență. Potrivit premierului, această colaborare a fost crucială pentru menținerea încrederii alegătorilor în partidele pro-europene.

„Şi atunci am intrat la guvernare, am fost de acord să fie și domnul Nicolae Ciucă prima tură de prim-ministru şi am decis să avem o listă comună la europarlamentare. Și s-a dovedit că a fost o decizie corectă. Fiindcă acest trend suveranist nu a reușit să se impună într-un moment în care s-a impus în multe alte țări membre ale Uniunii Europene, pentru că știm cu toții că alegerile europarlamentare au fost toate o dată în toată Uniunea Europeană. Avem aceste cifre. Mai mult, în România, românii au decis să ne acorde votul de 50%, atât PSD-ului, cât și PNL-ului. Nu contează pe cine a ajutat această decizie, din punct de vedere politic. Am stabilit că avem și un calendar de alegeri în septembrie, ca să fie…”.

Critici și apel la responsabilitate

Premierul a făcut referire la criticile și atacurile primite în timpul mandatului său, atât la nivel personal, cât și instituțional. Cu toate acestea, el a declarat că PSD va vota pentru un guvern de dreapta, considerând că stabilitatea țării este prioritară.

„A început prima oară USR să facă acest balet, ținând cont că urmează niște alegeri prezidențiale. Eu vă spun deschis: cel puțin după ce stai la masă ore în șir, zile în șir, unul dintre partenerii cu care stai la masă să posteze că îi este silă și că se murdărește de PSD, dar asta este, trebuie să facă cu PSD guvernare, eu în acest film nu vreau să mai fiu. Eu cred că și colegii mei, mai ales că am vorbit cu mulți înainte de a lua această decizie, nu pot să mai accepte o astfel de atitudine. Dar, fiind responsabili, vom vota în parlament un guvern de dreapta, fără nicio reținere. Invităm… poate luni este cel mai bine, e o zi foarte bună să votăm viitorul guvern format din PNL, USR, UDMR – de fapt, e o revenire a guvernului de dreapta. Poate de această dată vor reuși măcar să se ridice cât de cât la nivelul actului de guvernare din ultima perioadă, din ultimii trei ani de zile, incluzând aici și pe primul ministru Nicolae Ciucă și pe primul ministru Marcel Ciolacu”, a mai spus liderul PSD.

El a încheiat prin a sugera că, indiferent de dificultăți, un nou guvern ar putea fi votat chiar luni. Premierul a subliniat că toate partidele pro-europene trebuie să colaboreze pentru a menține direcția pozitivă a guvernării din ultimii trei ani.