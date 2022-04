Marcel Ciolacu a primit laude din partea unui vehement critic al PSD, Andrei Caramitru. Prin intermediul unei postări publicate pe pagina personală de Facebook, Andrei Caramitru felicită inițiativa lui Marcel Ciolacu de a merge la Kiev. Fostul consilier al președintelui USR a criticat modul în care PNL reacționează în această perioadă.

„Bravo Ciolacu, o spun sincer”, a declarat Andrei Caramitru în contextul actualei situații din Ucraina, susține infoactual.ro.

Cunoscut drept un critic vehement la adresa Partidului Social Democrat, Andrei Caramitru a avut de această dată o atitudine cu totul surprinzătoare, aducând cuvinte de laudă liderului PSD, Marcel Ciolacu.

Andrei Caramitru: Îl felicit în special pe Ciolacu

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Andrei Caramitru afirmă despre liderul PSD că este ”mult mai rațional și de bun simț” decât liberalii:

„Mulți din USR au fost deja. Acum Ciolacu si Citu merg la Kiev. Fără nici o ironie – îi felicit pe amândoi. In special pe Ciolacu – e extraordinar de important că PSD e pro-vest si anti-Rusia. Imaginați-va cum ar fi fost acum dacă nu îi dădea afara Ciolacu pe toti kaghebiștii din gașca Dragnea. Sau dacă Ciolacu se poziționa acum la fel ca Viktor Orban, că putea, ar fi prins bine la el in partid. Da – nu îmi place PSD si nu ii voi vota – dar nu pot sa nu apreciez ce face omul asta (in contextul dat – in interiorul unui partid cum e PSD), oricât ne place să tot înjurăm”, scrie Caramitru pe Facebook.

Atac vehement la adresa lui Klaus Iohannis și Nicolae Ciucă

Andrei Caramitru nu îi uită pe Iohannis și Ciucă, pe care îi acuză de pasivitate în privința Ucrainei.

„Sunt totuși șocat – va spun sincer – că in zona PNL (care e totuși pro-vest sau credeam că e), Iohannis si Ciucă nu au mers deja la Kiev. Ce naiba faceți fraților? E o oportunitate atât de mare pentru România sa conteze in zonă, sa conducem situația in UE lângă Polonia. Si voi stați ca proștii cu curu pe scaun in birou, in cel mai bun caz (ca la Măria sa de la Cotroceni nici de asta nu sunt sigur). Dezastru fraților. Si bravo Ciolacu, o spun sincer”, mai scrie Caramitru.

Pe data de 27 aprilie va avea loc la Kiev vizita președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, și a președintelui Senatului, Florin Cîțu. Cei doi vor avea pe agendă mai multe vizite în zonele afectate de război.