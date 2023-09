Într-o declarație făcută la Digi 24, premierul Marcel Ciolacu a spus că Ucraina trebuie ajutată până se termină războiul. El a spus că România va ajuta în continuare Ucraina. Dar, totodată, a precizat că ucrainenii mai trebuie să se ajute și singuri.

Ciolacu a declarat că sistemul de licențiere pentru exportul Ucrainean și importul românesc îi va proteja pe fermierii români.

„Ați văzut că eu nu am răspuns cu aceeași monedă cu care a răspuns Polonia și am avut discuții și cu președintele (n.r. Klaus Iohannis) pe această temă și am ajuns amândoi la aceeași opinie. Am găsit prin dialog cu primul ministru al Ucrainei acest sistem de licențiere, atât în Ucraina de export, cât și de licențiere de import în România, astfel încât fermierii să fie protejați, dar n-am venit cu o interdicție.

Semnalul pe care l-am fi dat lumii democratice ar fi fost că noi nu vrem să ajutăm Ucraina, ceea ce este fals și total greșit. Nu este un război între Ucraina și Federația Rusă, nu este un război între Putin și Zelenski, este un război între un dictator și lumea democratică”, a spus premierul.