Cutremur pe scena politică! Premierul României, Marcel Ciolacu, este hotărât! Va demisiona din funcția de președinte al PSD și va renunța definitiv la politică, dacă social-democrații nu vor câștiga alegerile din 2024.

Un nou eșec îl va reîntoarce la viața sa de dinainte de politică. Pentru el, nu este nevoie să fii șeful de partid sau premier pentru totdeauna.

Din punctul lui de vedere, această decizie ca un gest de normalitate. Potrivit spuselor sale, democrația este într-un stadiu tânăr în România, iar intrarea ei într-o democrație consolidată a avut loc odată cu formarea coaliției de guvernare și rotativa guvernamentală.

Conform lui, este important să se vadă acest progres și în interiorul partidelor.

Premierul României a spus că nu îi este rușine de nicio acțiune întreprinsă în trecut. A avut un magazin, apoi 6-7, a cumpărat toată concurența, s-a plictisit și le-a închiriat. După aceea, s-a implicat în politică. A trăit din chirii și nu vede nimic rău în asta. Nu îi este rușine de nimic și nu are nevoie de o pensie specială. A muncit de la 19 ani.

El și familia sa au suficiente resurse pentru a trăi. Nu sunt nici bogați, nici săraci, dar își permit un concediu și un costum.

La un moment dat, a făcut aluzie la europarlamentarul liberal Rareș Bogdan, spunând că el nu are ceasuri de 30 de mii de euro. Nici nu are nevoie de așa ceva. Se pare că cel mai frumos ceas al său este unul sport de 700 de lei, primit cadou de la Angel Tîlvăr.

Principalul său obiectiv este să fie fericit. El a reamintit telespectatorilor că nu poți fi fericit dacă ești frustrat și ai așteptări mari de la cei din jur. De aceea, el nu are așteptări.

„Funcționează toate, nu iau bani de acolo, investesc în chirii, în ele. Am și pe fratele mijlociu acolo. E un business de familie, să îmi fie rușine că s-a muncit? E de 20 de ani, am avut și magazin de electronice, am muncit. Să îmi fie rușine? Am cărat lăzi, blugi nu am vândut.

Am avut primul magazin era și cu… am vândut la tejghea, nu am avut afaceri cu farmacii, nu am firme de curent electric, nici prin interpusi, nu am nicio problemă cu ceea ce am făcut. Problema mea e cu ce se inventează”, a zis el, vineri, pentru România TV.