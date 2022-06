Marcel Ciolacu a vorbit despre prețurile carburanților din România, dar și despre măsura luată de Guvern privind reducerea cu 50 de bani a prețului la pompă. Totodată, el a comparat situația din țara noastră cu cea din SUA sau Franța.

Liderul PSD susține că au existat mai multe opinii cu privire la această măsură, însă pentru Guvern importante sunt acum efectele, care urmează să fie și discutate în cursul zilei de mâine.

„Am venit cu acești 5 lei la 10 litri, este o măsură discutată, am avut fiecare opinii, am zis să vedem cum funcționează și apoi ne întâlnim, cred că miercuri, din nou în coaliție și vom discuta asupra efectelor”, a spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu, despre prețurile carburanților din România

Totodată, el a ținut să reamintească faptul că România este țară care are al doilea cel mai mic preț din Europa la carburanți. În acest sens, o prioritate trebuie să fie menținerea prețului actual și nicidecum creșterea acestuia.

Acesta a dat exemplu situația din SUA și Franța unde se dorește plafonarea la țiței, o măsură care nu ar fi benefică pentru România. „Este important și trendul, dacă ne menținem în trend și nu mai crește prețul. Am văzut că SUA și Franța sunt mai comuniști decât mine, vor plafonarea la țiței. Poate unii au voie să fie comuniști, eu nu”, a mai arătat liderul PSD.

În ceea ce privește o eventuală micșorare a accizei la carburanți, Marcel Ciolacu susține că acest lucru este imposibil în condițiile în care România se situează la minimum agreat de către Comisia Europeană.

„Important este că acum avem un preț stabil, care nu mai crește, dimpotrivă, a scăzut. Haideți să vedem și să rămânem în această zonă”, a adăugat Ciolacu.

Nicolae Ciucă, despre compensarea la carburant cu 50 de bani

Amintim faptul că în cursul zilei de luni și premierul Nicolae Ciucă a vorbit despre compensarea la carburant cu 50 de bani. Șeful Executivului susține că deși unii specialiști consideră că măsura este una insuficientă, decizia a fost luată ţinând cont de cât poate suporta bugetul de stat.

„În momentul în care am luat aceasta decizie, ea a fost discutată în coaliţie îi a fost agreată de toţi membrii. A fost discutată şi soluţia, ţinând cont că trebuie să fim cât se poate de realişti şi să vedem care este suma de bani pe care o avem la buget. Fiecare dintre noi ar fi dorit să avem o compensare mai mare.

Aceasta este realitatea, atât am putut asigura de la bugetul statului. Am făcut în aşa fel încât să discutam cu industria, pentru că nu ne dorim să ajungem şi în România la restricţionarea cantităţii de carburant care se poate cumpăra de la pompă. Am căutat ca prin aceasta măsură să existe asigurarea de carburant necesar desfăşurării activităţilor economice. Prin aceasta măsură nu le anulam pe cele deja în vigoare. România, în momentul de faţă îşi poate asigura aproape un sfert din producţia proprie de petrol”, a declarat premierul.