Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat că şi-ar fi dorit ca Gabriela Firea să fie candidata partidului la Primăria Bucureşti. El a spus că nu întotdeauna faci în politică numai ceea ce simţi.

Liderul PSD a spus că și-ar fi dorit ca Gabriela Firea să fie candidata PSD la Primăria București.

Despre Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al partidelor de coaliție la Primăria Capitalei, Marcel Ciolacu este ferm convins că va reuși să îi facă pe social-democrați să uite de supărări, prin victoria sa la Primăria Capitalei.

Gabriela Firea se pare că s-a consolat cu gândul că nu va candida. Ea îi transmite candidatului PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, că are „misiunea de a-l trimite acasă pe actualul primar general”, Nicușor Dan. Gabriela Firea, care a fost primar general din partea PSD, în mandatul 2016 – 2020, a scris, pe Facebook, că a văzut cum în ultimii ani s-a ajuns la dezastru în sectorul 1.

„Sectorul 1 a fost cândva Capitala Capitalei. Sunt foarte atașată de acest sector, am locuit multă vreme aici, mi-am crescut băiatul cel mare în Sectorul 1 și am muncit mulți ani tot în aceasta zonă. Am văzut cum s-au transformat cartierele și la ce dezastru am ajuns în ultimii patru ani” a spus Firea într-o postare pe Facebook.