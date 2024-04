Crin Antonescu a exprimat întreaga sa susținere pentru Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun PSD-PNL la Primăria Capitalei. Fostul lider PNL l-a cunoscut pe Cîrstoiu ca medic, în urma unei experiențe de acum câțiva ani.

Într-o apariție televizată, Antonescu a subliniat profesionalismul și dedicarea lui Cîrstoiu. Politicianul a subliniat că această candidatură reprezintă o oportunitate pentru București.

Potrivit lui Crin Antonescu, Cătălin Cîrstoiu are un fel de pasiune și de energie care le lipsește celorlalți decidenți politici.

Ulterior, Cătălin Cîrstoiu i-a mulțumit lui Crin Antonescu pentru susținere.

Fostul lider PNL a vorbit, de asemenea, și despre ceilalți candidați la Primăria Capitalei.

”Nu am nimic personal cu Nicușor Dan, dar nu doresc să merg mai departe cu acest primar general. Nu e vorba aici de apă caldă, că eu am avut, nu de la el, dar am avut. Varianta Piedone, are șansa sa, electoratul său, tot respectul, dar iarăși nu mă interesează”, a afirmat politicianul.