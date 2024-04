Cătălin Cîrstoiu a declarat viața sa și-a dedicat-o unei activități liberale. El a menționat că dorește să transforme Bucureștiul în conformitate cu această viziune. Cîrstoiu a dat exemplul Sectorului 4, care este, în viziunea sa, un exemplu de frumusețe datorită eforturilor unui primar anterior. Dacă va câștiga Capitala, Cîrstoiu spune că stârpirea șobolanilor este unul dintre proiecte ambițioase. Candidatul PSD-PNL spune că Bucureștiul reprezintă România și și-l dorește un oraș curat, fără droguri.

În cadrul discursului de la ceremonia de lansare, Nicolae Ciucă a subliniat importanța desfășurării unei activități care să genereze încredere în rândul cetățenilor sectorului 1, astfel încât acesta să redevină „capitala Capitalei”. Șeful liberalilor s-a arătat încrezător în capacitatea filialei Sectorului 1, sub conducerea lui George Tuță, de a schimba imaginea negativă și irealistă a sectorului în comparație cu trecutul său. El a subliniat necesitatea experienței primarului Chiliman și a tuturor celor implicați care au acumulat înțelepciunea necesară pentru a aborda problemele cu care se confruntă Sectorul 1. Ciucă a menționat că în prezent sectorul se confruntă cu probleme precum gunoaiele de pe străzi, infestarea cu șobolani și alte aspecte cu care anterior nu s-au confruntat. Aceste declarații au fost făcute de Nicolae Ciucă.

„Astăzi e vorba despre încredere. Nu știu dacă mi-a citit gândurile dl George Tuță, dar primul lucru de care vă vorbesc e incredere. La filiala PNL Sector 1 se desfășoară o activitate care trebuie să genereze încredere, să dobândească încrederea, și aceasta trebuie să fie încrederea în liderul filialei și în echipa de conducere a filialei S1, trebuie să fie un drum cu două sensuri. Ca militar, dincolo de ce înseamnă partea aceasta formală a camaraderiei și respectului, cel mai important e ca indiferent de situație și există încredere, în camarad, in coeziune, in unitatea de acțiune a oricărei structuri, oricărei tip de structură militară. Și nu poti să funcționezi și să urmărești un obiectiv dacă nu există această incredere. La fel trebuie sa se intample si aici. De accea trebuie să faceti in asa fel încât cetatenii, să le meritati încrederea lor, că Sectorul 1 nu este un sector oarecare. Știu că de-a lungul timpului s-a folosit această sintagma de apreciere: Sectorul 1. La rândul meu, am incredere in faptul că filiala Sector 1 sub conducerea lui George Tuță va face ca odată ce veți câștiga primăria să schimbați toată această imagine total nepotrivită și total nerealitstă in comparație cu ce a fost o data filiala Sectorului 1. Și e nevoie de experienta dlui primar Chiliman, de experiența și implicarea tuturor ce au reusit intr-o viata de om sa dobandeasca intelepciunea necesara sa va asezati, problemele cu care se confruntă Sectorul 1, sector care din pacate in momentele de fața e ramas cu acele probleme legate de gunoaiele de pe strada, sobolani si toate celelalte aspecte la care noi niciodată nu ne-am fi gândit” a spus șeful liberalilor.