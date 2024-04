Premierul Marcel Ciolacu a afirmat luni seara, la Antena 3, că principalul avantaj al candidatului PSD-PNL la primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, constă în faptul că acesta nu a avut niciodată implicări politice anterioare.

„Ne-am întors iar la nevoile primare, vorbim iar de curățenie, de apa calda, de caldura, în anul 2024, este un esec total acest mandat al lui Nicusor Dan, din punctul meu de vedere nici n-ar mai fi trebuit sa candideze. Sunt ferm convins ca bucurestenii vad acest lucru. Al doilea candidat este domnul Piedone, un primar de sector foarte bun, il cunosc de foarte mult timp pe domnul Piedone, cred ca din tinerete, nu are anvergura sa fie primar general al Capitalei. Nici pe unul, nici pe altul, nu i-am vazut cu vreo deschidere externă”, a declarat Ciolacu.

Potrivit premierului, PSD și PNL au dorit un candidat independent. Ciolacu spune despre Cîrstoiu că a fost un manager destoinic la Spitalul Universitar. Chiar dacă nu are experiență politică, Ciolacu consideră că acest lucru poate fi recuperat. Unul dintre atuu-rile candidatului alianței la primăria Capitalei este capacitatea acestuia de a atrage fonduri europene. El crede că alesul PSD-PNL va câștiga alegerile datorită capacității sale de a prezenta un program administrativ și de a face o echipă solidă. Totodată, Ciolacu este de părere că cel mai mare atu al candidatului este faptul că nu are experiență politică.

„Noi vorbim de un om care nu este corupt, a muncit, am înțeles ca are și o stare materială bună. Haideți să-l lăsăm, este bombardat, am vorbit personal cu el: Catalin, te rog frumos, nu mai lua sfaturi de la nimeni, esti atat de natural, toata lumea te suna si iti da sfaturi, fii asa cum esti tu” a spus Ciolacu.