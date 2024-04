Gabriela Firea îi transmite candidatului PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, că are „misiunea de a-l trimite acasă pe actualul primar general”, Nicușor Dan. Gabriela Firea, care a fost primar general din partea PSD, în mandatul 2016 – 2020, scrie, sâmbătă, pe Facebook, că a văzut cum în ultimii ani s-a ajuns la dezastru în sectorul 1.

„Sectorul 1 a fost cândva Capitala Capitalei. Sunt foarte atașată de acest sector, am locuit multă vreme aici, mi-am crescut băiatul cel mare în Sectorul 1 și am muncit mulți ani tot în aceasta zonă. Am văzut cum s-au transformat cartierele și la ce dezastru am ajuns în ultimii patru ani” a spus Firea într-o postare pe Facebook.