A fost ales un nou prefect și un nou subprefect pentru județul Mureș

Mihai Constantin, purtătorul de cuvânt al Guvernului României, a anunțat joi, 3 august 2023, că au fost adoptate două hotărâri de guvern prin care Ciprian Dobre a fost numit prefect al judeţului Mureş, iar Vasile Oprea a fost numit suprefect al judeţului Mureş, în timp ce Lucian Demezzo în poziţia de prefect al judeţului Olt.

„Vreau să anunţ şi hotărârile privind numirea unui nou prefect în judeţul Mureş, în persoana domnului Ciprian Dobre, a unui subprefect în judeţul Mureş, în persoana domnului Vasile Oprea şi a prefectului din judeţul Olt, în persoana domnului Lucian Demezzo”, a anunţat, joi, Mihai Constantin, la finalul şedinţei de guvern.

Prefectul și subprefectul județului Mureș au fost demiși din funcție

Vă amintim că, zilele trecute, premierul României, Marcel Ciolacu, a anunțat personal că s-au făcut controale la azilele de bătrâni din toată țara sub coordonarea prefecților și a subprefecților timp de o lună de zile.

„Ştim foarte bine că sub coordonarea prefecţilor şi a subprefecţilor s-au făcut controale timp de o lună de zile. Din câte am înţeles, AJPIS-ul controlase acest centru cu o zi sau două înainte şi spusese că nu e nicio problemă. Doamna ministru a Muncii a luat decizia de a face o comisie disciplinară, conform legii a fost destituită persoana care a condus AJPIS-ul. Eu astăzi de dimineaţă am avut o discuţie cu vicepremierul şi ministrul de Interne, domnul Cătălin Predoiu, şi am dispus eliberarea din funcţie atât a prefectului, cât şi a subprefectului.

Trebuie să înţelegem foarte bine care este rostul nostru şi care este rolul statului în acest moment. (…) Atât timp cât eu am dispus ca prefectul să coordoneze aceste controale, trebuie să înţelegem foarte clar că trebuie să le şi urmărim. Repet, am convenit împreună cu domnul Predoiu decizia de eliberare din funcţie a prefectului şi subprefectului judeţului Mureş, este una corectă”, a declarat el.

Condiții greu de imaginat într-un azil de bătrâni din Mureș

Opt persoane au fost găsite în condiţii improprii în subsolul unui azil de bătrâni din Mureș, unde Marcel Ciolacu și ministrul Muncii și Protecției Sociale, Simona Bucura Oprescu, au cerut intervenție de urgență. Cazul a fost descoperit de membrii organizaţiei Centrul de Resurse Juridice (CRJ), organizaţie implicată şi în dezvăluirile privind azilele groazei din Voluntari. În urma mai multor sesizări, CRJ a efectuat o vizită de monitorizare neanunţată la Centrul de îngrijire şi asistenţă „Căsuţa Lu’ Min” din localitatea Bărdeşti.