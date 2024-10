Toți membrii PSD au votat ca Marcel Ciolacu să candideze la alegerile prezidențiale

Marcel Ciolacu le-a reamintit tuturor că decizia candidaturii sale la alegerile prezidențiale a fost una colectivă, pe care a luat-o împreună cu colegii săi din Partidul Social Democrat (PSD).

El a fost ales datorită experienței pe care a acumulat-o în administrația locală. A început ca și consilier local în județul Buzău, apoi consilier județean, după care a fost prefect și viceprimar. A condus câteva companii, atât proprii, cât și de stat/private. A continuat prin a veni în Parlamentul României, unde a avut un parcurs „fără a sări nicio etapă”, începând ca simplu parlamentar, apoi șef de comisie a codului administrativ, secretar, chestor, președinte al Parlamentului României (ales de două ori), viceprim-ministru în Guvernul Tudose, iar acum prim-ministrul României.

„Cred că a fost o decizie colectivă, pe care am luat-o în interior, cu colegii mei. Normal că s-au făcut anumite studii, la început. Este după o experienţă pe care am avut-o în administraţia locală. Ştiţi foarte bine că am început ca şi consilier local în Buzău, consilier judeţean în judeţul Buzău, pe urmă am fost prefect, pe urmă am fost viceprimar, am condus câteva companii şi proprii şi de stat şi private. Am venit în Parlamentul României unde la fel am avut un parcurs fără să ard nicio etapă, de la simplu parlamentar, şef de Comisie a codului administraiv, secretar, chestor, preşedinte al Parlamentului ales de două ori, vice-prim-ministru în Guvernul Tudose şi acum prim-ministru. Cam ăsta e”, a declarat, joi seară, Marcel Ciolacu în cadrul unei intervenții TV la România TV.

Din punctul lui de vedere, dacă parcurgi toate etapele necesare, ajungi să respecți instituțiile statului deoarece fiecare dintre ele are un specific care trebuie respectat, fără a interveni peste ele. El nu și-a dorit și nu își dorește să fie „cel mai iubit dintre pământeni” și că nu are asemenea veleități, menționând ironic că se consideră „cel mai frumos dintre urâți”.

Duminică, Marcel Ciolacu își va prezenta programul pentru țară

Pentru el, este important să nu se repete greșelile din trecut. Duminică, își va lansa programul pentru țară. În opinia sa, fiecare candidat la alegerile prezidențiale ar trebui să aibă 5-6 proiecte importante pentru România. Aceste priorități vor fi esențiale în filtrul votului românilor.

„Faptul că nu am ars nicio etapă, cumva m-a ferit de penibilul funcţiei publice şi am acumulat o experienţă, am văzut întreg tabloul. Dacă traversezi tot acest parcurs, atunci şi respecţi instituţiile statului. Fiecare instituţie are specificul ei, trebuie fiecare instituţie să o laşi să funcţioneze, nu să intri peste ea. Nu mi-am dorit şi nu sunt domnul Iohannis să imi doresc să fiu cel mai iubit dintre pământeni. Nu voi fi şi nici nu am aceste veleităţi. Cel mai frumos dintre urâţi se pare că sunt. Nu trebuiesc făcute aceleaşi greşeli. Duminică îmi voi lansa programul pentru ţară şi consider că fiecare candidat la Preşedinţie ar trebui să aibă 5-6 lucruri importante pentru România. Noi trebuie să avem 5-6 lucruri importante pentru România, pe care trebuie să le stabilim. Eu duminică o să îmi lansez programul pentru ţară. Fiecare dintre contracandidaţi va face acelaşi lucru. Trebuie să stabilim 5-6 proiecte majore pentru ţară, fiindcă asta va fi şi filtrul votului românilor. (…) Vor exista anumite dezbateri. Am venit cu reindustrializarea pentru că eu consider că viitorul preşedinte al României nu trebuie să mai facă greşeala făcută de ultimii doi preşedinţi, ca să mă limitez în timp şi spaţiu. Mai ales la ultimul preşedinte. Aduceţi-vă aminte, spuneţi-mi la ce a dus bun societăţii româneşti ura împotriva PSD, ieşirile preşedintelui României încontinuu împotriva PSD şi a mea. V-a adus vreun plus de dezvoltare, vreo creştere economică? Astfel de lucruri cred că am depăşit acele ape”, a completat el.

Guvernul Ciolacu funcționează foarte bine

Guvernul României funcționează „foarte bine”, chiar dacă el nu a mai comunicat nici cu Nicolae Ciucă, președintele Senatului, nici cu președintele României, Klaus Iohannis, de când s-a încercat să se facă o lege pentru o persoană. Din acel moment, nu a mai existat nici măcar o comunicare instituțională cu președintele României. Nu au existat urgențe din partea niciunuia.

În ciuda acestei situații, Guvernul României funcționează bine. Deși este campanie electorală, activitatea Executivului nu trebuia oprită. Chiar dacă liderii partidelor politice nu se mai întâlnesc în cadrul coaliției de guvernare, secretarii generali se întâlnesc pentru a coordona activitatea.