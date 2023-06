După ce a trecut, fără emoţii, de votul de învestire din Parlament, preşedintele PSD a fost chestionat de jurnalişti pe mai multe subiecte legate de viaţa sa personală.

Noul premier al României nu deţine acum nicio maşină, iar cele pe care le-a avut au fost second-hand

Noul prim-ministru spune că nu mai are o maşină proprie de 5-6 ani, însă înainte a condus un Volkswagen, dar şi un Opel Kadett, pe care le-a vândut apoi. Ambele maşini au fost aduse din Germania, la mâna a doua.

„M-am dus personal pentru că am avut un frate care s-a dus la muncă în Germania, cu familia”, a mărturisit Marcel Ciolacu.

Noul premier a precizat că în spaţiul public „circulă minciuni” cu privire la viaţa sa personală, însă are de gând să vină cu lămuri complete şi în detaliu despre acest subiect, pentru a elimina orice controverse.

„Ce vă pot spune foarte clar, nu am furat niciodată, nu am fost acuzat, nu am fost chemat niciodată la DNA, am avut plângeri şi am primit aceste clasări şi cred că o să mai primesc mult timp.

Nu am făcut ceva de care să îmi fie ruşine mie, familiei sau părinţilor mei, niciodată. Nu am făcut nimic rău împotriva nimănui şi mi-am asumat toată viaţa tot ceea ce am făcut”, a afirmat Marcel Ciolacu joi, 15 iunie.

Marcel Ciolacu promite că va explica situaţia cu diploma sa de licenţă

Prim-ministrul a ţinut să lămurească şi problema studiilor, explicând că şi-a luat diploma de licenţă în Bucureşti, după ce în presă s-a scris despre cum şi-ar fi luat licenţa la nouă ani după ce absolvise o facultate privată.

„O să vă dau toate detaliile, în ceea ce priveşte când am dat examenul a ţinut de decizia mea şi a familiei mele. Am terminat liceul, mi-am luat Bacalaureatul, nu e niciun fel de problemă, am dat la Facultatea de Drept şi nu am intrat.

Pe vremea mea, m-am dus în Armată, unde am făcut întâi la munci agricole vreo două trei luni (…) A venit Revoluţia, m-am căsătorit, au venit altele priorităţile, m-am căsătorit.

În acel moment, tatăl meu a fost un om care a câştigat suficienţi bani, pentru că a fost pilot militar, dar a ieşit la pensie. Noi suntem toţi trei fraţi, între timp fraţii mei se căsătoriseră înainte, apăruseră nepoţii.

Nu am cerut niciodată bani de la părinţii mei şi am mers către zona privată”, a afirmat Marcel Ciolacu în faţa jurnaliştilor.

A lucrat ca angajat, dar şi-a înfiinţat apoi şi propria companie

Noul premier a vorbit în plus şi despre locurile de munca pe care le-a deţinut în trecut, înainte de a deveni politician.

„Am lucrat la o companie româno-israeliană de import-export, ca angajat.

Am lucrat şi ca muncitor după ce nu am intrat, când am fost la Electronica Industrială, când am plecat în Armată, din acelaşi motiv.

După care mi-am făcut propria companie, unde mi-am cumpărat toată concurenţa din jur”, a mai spus Marcel Ciolacu.