Marcel Ciolacu, prim-ministrul României, a afirmat marți, în cadrul unui interviu pentru Digi24, că este dispus să-și prezinte demisia în cazul în care liberalii decid să se retragă din coaliția guvernamentală.

Această afirmație survine ca reacție la anunțul făcut luni seară de Nicolae Ciucă, care a declarat că colaborarea cu PSD „se încheie aici” și că membrii PNL vor continua să facă parte din guvern „numai pentru a preveni o escaladare totală a abuzurilor”.

Ciolacu a mai făcut astfel de declarații în trecut, amenințând cu demisia. În prezent, el a reiterat că va rămâne ferm pe poziții și, în cazul în care PNL decide să iasă din coaliție, va proceda la demisia sa.

În contrast, liberalii au adoptat o poziție prudentă, afirmând oficial că nu intenționează să provoace tensiuni și că, în prezent, nu iau în considerare retragerea de la guvernare. Totuși, ei recunosc că, după alegeri, nu doresc să continue colaborarea cu PSD.

Conform unor informații, o întâlnire a liderilor de filiale din Partidul Național Liberal este programată pentru mâine, și va avea loc la vila de protocol de la Vila Lac.

În cadrul acestei întâlniri de urgență, care vine ca urmare a tumultului politic actual, se discută posibilitatea retragerii de la guvernare. Mulți lideri au exprimat critici față de colaborarea cu Partidul Social Democrat.

Această discuție are loc în contextul în care USR intenționează să depună o moțiune împotriva Guvernului Ciolacu.

Conform unor surse interne ale partidului, liberalii intenționează să examineze moțiunea și să decidă dacă o vor semna sau nu, ceea ce înseamnă că nu resping complet posibilitatea de a o susține.

Șeful PNL a afirmat că consideră că este o datorie de onoare și credință față de țară. El a anunțat că alianța de guvernare cu PSD se încheie în acel moment și că liberalii vor rămâne în Executiv doar pentru a preveni o escaladare totală a abuzurilor, care ar putea fi realizate în scopul câștigării alegerilor.

De asemenea, el a subliniat că PSD ar dori să guverneze singur în perioada următoare, pentru a reintroduce cota progresivă, a subordona justiția și instituțiile statului, și a direcționa resursele bugetului către acțiuni populiste și clientela partidului.

Totuși, el a subliniat că acest lucru nu se va întâmpla.

Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al liberalilor, a declarat că acest moment marchează sfârșitul colaborării dintre cele două partide.

„Colaborarea politică dintre cele două partide are o limită care înseamnă că noi, liberalii, nu putem avea încredere în continuare în PSD, lucru care a devenit în mod evident limpede în ultimele săptămâni. Coaliția, în sensul politic, nu mai poate funcționa. Noi am negociat de fiecare dată ceea ce a fost rezonabil, ceea ce am considerat că e oportun, ceea ce a avut sens pentru pentru țară, pentru că până la urmă programul politic de guvernare ne-a unit”, a spus Stroe.