Marcel Boloș spune că e o luptă doctrinară între cele două partide de guvernământ, în ceea ce privește impozitarea progresivă. Ministrul de Finanțe spune că acest tip de impozitare are sens când populația are un anumit nivel de trai. Marcel Boloș a făcut declarațiile la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24.

„Aici, vedeți, e o luptă doctrinară între cele două partide de guvernământ” a spus Boloș.

Ministrul a declarat că a menționat că impozitarea progresivă este logică în momentele în care populația are un anumit nivel de trai care permite acest tip de impozitare. El a explicat că impozitarea progresivă înseamnă să se perceapă o sumă mai mare din buzunarul oamenilor.

Și totuși, Boloș a recunoscut că cei cu venituri mai mici vor plăti mai puțin. Iar cei cu venituri mari vor plăti mai mult. Șeful Finanțelor a subliniat că cota unică a avut beneficii pentru toată lumea. A mai precizat că PNL a stabilit că menținerea cotei unice este o linie roșie și o susține în continuare, exprimându-și susținerea pentru aceasta.

”Am spus, fără să intru în contradicție nici cu domnul prim-ministru și nici cu doctrinele celor două partide, că în impozitarea progresivă face sens în momentele în care populația are un anumit nivel de trai, care permite impozitarea progresivă. Impozitarea progresivă înseamnă să iei mai mulți bani din buzunar la oameni, e adevărat că la cei cu venituri mici mai puțin, la cei cu venituri mari iei mai mult, dar tot iei bani. Din această perspectivă a impozitării progresive, sigur cota unică, am beneficiat cu toții de ea, am văzut că are această neutralitate în ceea ce privește munca și, dacă vreți, ca și factor de impulsionare fiscal și ca și modalitate de a impulsiona forța de muncă. Totuși, așa cum am precizat, cota unică este cea de care am beneficiat cu toții și cred că în continuare ne-o dorim cu toții. Altminteri, PNL a și precizat că este linie roșie pentru ceea ce înseamnă cota unică și o susține în continuare. Sigur, susțin cota unică” a spus Marcel Boloș.