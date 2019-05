Gabriela Mazăre, mama lui Radu Mazăre, a acordat un interviu în exclusivitate pentru România TV, vorbind cu jurnalistul Victor Ciutacu, caruia i-a destăinut acestuia lucruri neştiute din istoria familiei Mazăre. Gabriela Mazăre a relatat episodul plecării fiului ei în Madagascar, povestind cât de grea a fost despărţirea, în condiţiile în care ea este bolnavă de inimă.

„Nu ştiu dacă am avut lacrimi, cred că nu, cred că m-am abţinut. Dar m-am gândit dacă eu îmi voi mai vedea vreodată copilul sau nu, pentru că eu eram într-o stare critică de sănătate. Am fost operată în 2008 pe cord deschis, mi s-a pus o valvă biologică, care de regulă ţine 10 ani… După ce a plecat Radu, eu a trebuit să plec câteva zile în spital, unde m-am operat. Să fac o primă operaţie, ca să mi se schimbe stimulatorul, in ianuarie. În luna februarie am fost operată din nou pe cord, o operaţie foarte complicată. La noi în ţară nu se face, în Germania s-a facut doar în câteva spitale. Nu exista cazuistică studiată ca să ştiu ce tratament urmează să fac. În momentul ăla nu am putut să spun decât ”Mamă, să dea Dumnezeu să te apere şi să-ţi fie bine” şi – în sufletul meu a fost această întrebare – îl voi mai vedea vreodată sau nu?”, a explicat mama lui Mazăre.

Ea şi-a vizitat totuşi fiul în Madagascar, în perioada 3-21 aprilie. „Înainte de a pleca mi-a spus: ”Mamă, adu-mi nişte seminţe de roşii din alea bune, de ardei, de nu ştiu ce… vreau să-mi fac o grădină aici”. În concluzie, am plecat cu 5 kg de seminţe de legume, cu 3 kg de arpagic, deci asta am avut eu în bagaj”, a mai spus Gabriela Mazăre, la RomâniaTV.

În opinia mamei lui Radu Mazăre, fostul edil a fost condamnat pentru că a deranjat interese străine şi româneşti, dorind ca Primăria Cosntanţa să aibă participaţiuni în Port. „S-a luptat ca un nebun să primească acţiuni în Portul Constanţa, pentru că în toate porturile din lume oraşele respective primesc participaţii. Iar Constanţa nu a primit până la Radu Mazăre. Acolo sunt nişte interese care depăşesc graniţele României şi a multor forţe din Romaâia. Faptul că el a insistat atât de mult…”, mai spune Gabriela Mazăre.

