Maia Sandu, ovaționată de marii politicieni din Europa! Victoria ei la alegerile prezidențiale din Republica Moldova a generat reacții puternice pe plan internațional, iar liderii politici ai Europei s-au grăbit să o felicite pe rețelele sociale, subliniind importanța drumului european al Republicii Moldova și sprijinul lor pentru parcursul democratic și pro-european al țării vecine.

Spre exemplu, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat victoria Maiei Sandu și a apreciat forța sa în depășirea obstacolelor întâmpinate pe parcursul alegerilor prezidențiale.

Congratulations, dear @sandumaiamd, on your victory tonight.

It takes a rare kind of strength to overcome the challenges you’ve faced in this election.

I’m glad to continue working with you towards a European future for Moldova and its people. pic.twitter.com/YcCurwhpCq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 3, 2024