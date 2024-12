Autoritățile Republicii Moldova au anunțat că o rachetă rusească ar fi survolat ilegal spațiul aerian al țării în această dimineață, un incident grav care are loc pe fondul atacurilor masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei chiar în ziua de Crăciun. Potrivit unui mesaj publicat pe canalul de Telegram „Prima Sursă”, gestionat de reprezentanți ai Președinției, Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, situația este în curs de investigare.

SURSA FOTO: Dreamstime

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova și comandant suprem al forțelor armate, a condamnat vehement această presupusă violare a spațiului aerian moldovenesc. Într-o postare pe platforma X, Sandu a acuzat Rusia de încălcarea dreptului internațional.

While our countries celebrate Christmas, Kremlin chooses destruction—targeting Ukraine’s energy infrastructure and violating Moldova’s airspace with a missile, actions that clearly violate international law. Moldova condemns these acts and stands in full solidarity with Ukraine.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a declarat că una dintre rachetele lansate de Rusia în timpul nopții ar fi trecut prin spațiul aerian al României. Această afirmație a fost făcută în contextul în care Ministerul Apărării Naționale din România a anunțat că sistemul său de supraveghere aeriană nu a înregistrat un asemenea incident.

Incidentul a provocat discuții și în România, după ce Ucraina a susținut că racheta rusească ar fi traversat și spațiul aerian românesc. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a declarat că „o rachetă rusească a depășit spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, amintind că Rusia nu amenință doar Ucraina”.

Another massive Russian strike against Ukraine’s energy system.

This Christmas terror is Putin’s response to those who spoke about illusionary “Christmas ceasefire”.

One Russian missile passed Moldovan and Romanian airspace, reminding that Russia threatens not only Ukraine.

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 25, 2024