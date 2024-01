Maia Morgenstern este una dintre cele mai cunoscute actrițe din România și i-a impresionat pe toți cu talentul său. Ea a debutat în cinematografie în anul 1983, atunci când a jucat în filmul „Prea cald pentru luna mai”.

De-a lungul timpului, actrița a jucat în mai multe producții, fiind o prezență fascinantă pe scenă și pe micul ecran. Talentul și pasiunea de care dă dovadă nu lasă nicio secundă să se întrevadă că Maia Morgenstern nu a intrat din prima la Facultatea de Teatru.

Maia Morgenstern a relatat într-un interviu podcastat de David Dobrincu că, începând de la vârsta de 18 ani, a intrat în domeniul artei.

Ea a subliniat că a experimentat un început dificil, recunoscând că nu a reușit să treacă examenul de admitere din prima la Facultatea de Artă Teatrală și Cinematografică – Institutul de Artă (IATC), cunoscut astăzi sub numele de UNATC.

„De la vârsta de 18 ani, am intrat în lumea artei. Așa se spune acum și așa se spunea și pe vremea mea. Am intrat cu un eșec. Eu n-am reușit din prima la Facultatea de Artă Teatrală și Cinematografică – Institutul de Artă, cum se numea pe vremea mea, IATC – UNATC, acum.

Maia Morgenstern a povestit că nu a petrecut niciun moment acasă după eșecul la examenul de admitere.

Ea a subliniat că a început să lucreze imediat, obținând un loc la Teatrul Evreiesc de Stat.

Morgenstern a explicat că a participat și acolo la o formă de examen și a povestit despre experiența de a se arunca în provocări, deși nu avea foarte multă experiență, dorind să devină actriță la vârsta de 18 ani.

„N-am stat niciun moment acasă. Mergeam pe străduțe și mă plimbam. Și mamei îi era mai greu decât îmi era mie. Am aflat după, nu am aflat atunci. Mi-a fost sprijin, cum s-a priceput și ea, la vârsta ei, cu dragostea ei de mamă, să trecem peste, să mă încurajeze și să-mi aline suferința reală a unui eșec la un prim examen.

Nu am stat acasă și m-am dus imediat să lucrez, la Teatrul Evreiesc de Stat. Am dat și acolo o formă de examen, de concurs, de audiție. M-am aruncat în vâltoare, am înotat în ape adânci, deși nu prea știam să înot. La 18 ani, aspiram către… Voiam să devin actriță. În ce fel, cum, era o poveste lungă. Se repeta, în fiecare an, cu fiecare generație, în forme diferite”, spune Maia Morgenstern.