Este oficial! Locul lui Codrin Ștefănescu a fost luat de Rodina Nassar.

„Noi am avut o şedinţă la PSD Bucureşti, am discutat mai multe probleme. Am discutat inclusiv despre situaţia în care se află partidul după aceste alegeri europarlamentare şi rămâne ca punctul nostru de vedere să-l prezentăm în cadrul Comitetului Executiv, unde se vor lua, fireşte, şi deciziile cele mai importante. Noi o susţinem pe doamna Rodica Nassar pentru poziţia de secretar general al partidului. Considerăm că Bucureştiul trebuie să aibă un reprezentant în conducerea centrală a partidului şi sperăm ca şi ceilalţi din teritoriu să ne susţină această propunere”, a spus Gabriela Firea la intrarea în ședință.

Știre inițială.

Este vorba despre Codrin Ștefănescu, secretarul general al PSD. Acesta ar fi fost demis în urma votului liderilor prezenți la ședința din seara aceasta. Locul său ar putea fi luat de Rodina Nassar, de la PSD Sector 2.

Codrin nu este singurul luat în vizor. De asemenea, s-a cerut demiterea ministrului Carmen Dan. Mai mult, Niculae Bădălău, a cerut demiterea lui Răzvan Cuc, de la Transporturi.

Vizat mai este și Teodor Meleșcanu, ministrul de externe.

Măcelul nu se oprește aici. Ar putea fi schimbări și pe lista pentru europarlamentare.

Potrivit unor surse din PSD, Carmen Avram, Chris Terheș, Tudor Ciuhodaru și Maria Grapini nu vor mai merge la Bruxelles.

