PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, companie poloneză controlată de stat ce activează în domeniul petrol şi gaze – n.red.) a explicat publicației poloneze BiznesAlert de ce compania a dorit să adauge propriul său gaz la capacitatea gazoductului Baltic Pipe. Starea depozitelor existente indică faptul că PGNiG se poate aștepta să extragă până la 2,2 bcm între 2026 și 2027. Vechea conducere a declarat că dorește să producă 2,5 bcm pe an în 2022, dar în timpul mandatului, acest termen a trebuit revizuit și actualizat cu o dată ulterioară. Compania a refuzat să ne dezvăluie estimările sale de producție pentru 2022, când urmează să fie gata noua conductă de gaz între Polonia și Norvegia. Achizițiile viitoare pot crește cota proprie de gaz, ceea ce este de dorit din motive economice, deoarece gazul din producția proprie este mai ieftin.

Cantitatea de combustibil rămasă va fi livrată de furnizori externi, în special Equinor și Shell. PGNiG păstrează secretul asupra negocierilor pe această temă, motiv pentru care poate vom afla despre rezultatele negocierilor înainte de octombrie 2022, când va fi lansată Baltic Pipe. Polonezii ar trebui să semneze o serie de contracte gaziere pe termen mediu. Există foarte puține șanse să fie semnat un contract mare, pe termen lung, care să fie asemănător acordului Yamal cu Gazprom, un contract care nu va mai fi prelungit.

A avea relații cu diverși furnizori (Equinor, Shell etc.) îmbunătățește poziția de negociere a Poloniei, în timp ce contractele mai scurte vor face posibilă ajustarea portofoliului de aprovizionare prin Baltic Pipe la situația fluctuantă a pieței. Astăzi, această situație nu este propice creșterii producției.

Supraoferta de GNL, încetinirea economică din Europa și iarna caldă determină scăderi record ale prețurilor din Norvegia și modificări ale planurilor de extracție. În luna mai, Equinor a anunțat că intenționează să înceapă extragerea din unele dintre depozitele sale mai târziu decât era planificat inițial, din cauza circumstanțelor economice nefavorabile. Compania se așteaptă ca extragerea din zăcământul Troll să fie mai mică decât cea planificată de 36 bcm pe an și mult mai mică decât cea de 38 bcm pe an, care era trecută în permis. Scăderea exporturilor din Norvegia este cauzată de piața din Europa de Vest, care are nevoie de mai puțin gaz.

Prin urmare, merită pus la îndoială argumentul, popular în presa rusă, potrivit căruia, Norvegia nu ar avea în viitor suficient gaz pentru a furniza Baltic Pipe și Europa. „Suntem întotdeauna capabili să găsim o soluție”, a răspuns Jerzy Kwieciński, CEO PGNiG, la întrebarea BiznesAlert.pl după conferința sa de presă.

Situația de astăzi pe piață este că există prea mult gaz din perspectiva cererii. În același timp, sunt descoperite noi și noi zăcăminte. De exemplu, în noiembrie 2019, Equinor a găsit un zăcământ în apropierea zonei Troll, care se estimează a fi echivalent cu 38-100 de milioane de barili de petrol. Există, de asemenea, descoperirea PGNiG din octombrie 2019 în apropierea zăcământului Skarv, estimată la 19-38 milioane de barili. A fost prima sondă de explorare independentă forată de polonezi pe platoul norvegian. Poate că aceleași probleme economice l-au obligat pe PGNiG să amâne realizarea obiectivului referitor la cantitatea de gaz propriu, care va fi livrată prin Baltic Pipe. PGNiG a declarat că dorește „să se apropie de 2,5 bcm pe an în 2026”, care vor ajunge apoi în Baltic Pipe. Managementul anterior anunțase că dorește să atingă acest nivel din 2022. Cu cât volumul de gaz propriu este mai mare, cu atât este mai bine. Acesta poate crește și mai mult, datorită noilor achiziții și descoperiri.

Piața CEE și în special Polonia au nevoie de gaze pentru a facilita tranziția energetică. Acest lucru înseamnă că regiunea va necesita mai mult gaz, ceea ce ne oferă motive să credem că achiziționarea de noi concesiuni și creșterea producției este calea de urmat. Prin urmare, atracția acestei piețe poate atrage furnizori precum Equinor (compania a confirmat acest lucru în 2016, când încă se numea Statoil), și poate încuraja companiile de pe platoul continental norvegian să vândă acțiuni Poloniei.

„Dacă există alte depozite interesante, licențe de preluat, nu le excludem”, a asigurat Kwieciński în timpul conferinței de presă. După eveniment, el a clarificat pentru BiznesAlert.pl că specificitatea pieței platoului continental norvegian permite PGNiG să achiziționeze gaze numai prin achiziționarea de acțiuni de la alte companii, care dețineau deja controlul asupra depozitelor locale sau prin cumpărarea de licențe de explorare.

„Anterior am vorbit despre planurile noastre incluse în strategie. Acum vorbim despre 2,5 bcm în 2026. Acum știm că vom avea 2,2 bcm în acel moment, dar în acea cantitate sunt incluse și licențele de explorare. Explorăm zona, ceea ce înseamnă că am putea descoperi un depozit, care ar crește producția. În întreaga lume se întâmplă multe lucruri pe piața hidrocarburilor, care a suferit foarte mult recent. Acesta este motivul pentru care căutăm oportunități de a achiziționa active noi ”, a asigurat CEO-ul.