Bucureștiul a devenit cel de-al doilea oraș, după Londra, ca număr de clienți activi pentru Revolut, ne spune Luiza Domnișoru. Compania a evoluat constant în ultimii ani și se bucură de o imagine bună la nivel european, în contextul în care reușește să integreze în serviciile sale din ce în ce mai multe funcții.

Managerul a primit din partea CAPITAL și premiul pentru „Excelență” în „Comunicare și PR”, în cadrul galei „Excelență în Management”.

CAPITAL: Care a fost proiectul cel mai de succes implementat în 2021?

LUIZA DOMNIȘORU: Și personal, dar și profesional, cel mai important proiect, în 2021, a fost admiterea mea la programul de studii doctorale al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București. Este una dintre cele mai mari realizări și o aspirație devenită realitate.

CAPITAL: Care este cel mai important proiect la care lucrezi acum?

LUIZA DOMNIȘORU: În calitate de Head of Communication la Revolut Romania, cel mai mare proiect la care am contribuit și care se derulează în prezent este parteneriatul cu Crucea Roșie Română pentru apelul lansat pentru Ucraina. Am reușit ca într-un timp record să integrăm în aplicație, la Donații, societatea națională de Cruce Roșie și, în felul acesta, am făcut mai simplu procesul de strângere de fonduri. Răspunsul clienților noștri a fost admirabil – peste 670.000 de euro au fost colectați prin funcționalitatea Donații din aplicație în primele două săptămâni de campanie. La nivel global, compania și comunitatea Revolut au donat peste 11 milioane de euro pentru apelul internațional al societăților de Cruce Roșie, în perioada 25 februarie – 15 martie 2022.

CAPITAL: Ce proiecte aveți în lucru pentru anul 2021?

LUIZA DOMNIȘORU: Revolut este un brand îndrăgit în România și clienții locali apreciază funcționalitățile aplicației, care îi ajută să obțină cât mai mult de la banii proprii. De la lansarea în România, în mai 2018, Revolut a creat o importantă bază de clienți și de fani pe plan local, cu peste 1,6 milioane utilizatori în toată țara. În tot acest timp, București a devenit primul oraș din spațiul economic european și al doilea în topul orașelor, după Londra, depășind ca număr de clienți activi capitale europene cu mai multă experiență în utilizarea tehnologiilor în domeniul financiar, precum Paris, Madrid, Berlin, Dublin. În 2022, intenționăm să le oferim clienților noi produse de creditare și împrumuturi personale și să ne întărim poziția de piață atât în orașele mari, cât și să creștem adopția aplicației în rândul unor categorii mai extinse de public.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari provocări întâmpinate în pandemie?

LUIZA DOMNIȘORU: Cele mai mari provocări au fost adaptarea proceselor la sistemul de lucru de acasă și menținerea unei relații bune, sigure și relevante cu presa, într-un cadru de comunicare total nou. Fiind un practician în relații publice, interacțiunea directă și dialogul față în față mi-au lipsit, dar mai ales contactul direct cu echipa. Chiar dacă nu ne-am confruntat cu întreruperi ale activității sau cu dificultăți operaționale, nu a fost simplu să facem față unor cerințe noi, cum ar fi cele de digitalizare rapidă. Uneori, această trecere contra-cronometru la mai multe soluții digitale s-a făcut fără să avem răgazul necesar pentru a învăța și pentru training, activități care au fost și ele afectate de pandemie și de restricțiile aduse de aceasta.

CAPITAL: Cum ați descrie relația cu autoritățile?

LUIZA DOMNIȘORU: Mai întâi, aș vrea să explic specificul operațiunilor Revolut. Suntem o companie independentă, fondată și condusă de antreprenori britanici, cu sediul central la Londra. Activitatea companiei este reglementată de Autoritatea Britanică de Supraveghere Financiară.

În Uniunea Europeană și în Spațiul Economic European, inclusiv România, Revolut derulează operațiuni prin intermediul a două entități înregistrate în Lituania – Revolut Bank UAB (banca), Revolut Payments UAB (instituția emitentă de monedă electronică). Ambele entități sunt supervizate de Banca Națională a Lituaniei, iar banca se află și sub supravegherea Băncii Centrale Europene. Fondurile clienților noștri sunt ținute în UE, iar Banca Lituaniei, care este membră a sistemului european al Băncilor Centrale, împărtășește aceleași mijloace de control și securitate precum celelalte bănci naționale, constituind un front unic.

Revolut este membru al Asociației Băncilor din România, unde acționează ca o instituție financiară responsabilă și respectă toate prevederile legale valabile în UE. În general, interacțiunile cu autoritățile și instituțiile de reglementare sunt neutre și limitate la aspecte procedurale legale.

CAPITAL: Ce sfat ați avea pentru cineva care intră acum în acest domeniu de activitate?

LUIZA DOMNIȘORU: Să fie pregătit sau pregătită pentru una dintre cele mai bogate experiențe din viață, care îi va aduce multe satisfacții. Comunicarea strategică și managementul comunicării cer atât o bună înțelegere a naturii umane, cât și a proceselor economice, sociale, politice. I-aș sugera ca, mai întâi, să își ia timp pentru a ajunge să stăpânească arta discursivă, argumentația, tehnicile de storytelling, și apoi să se pregătească pentru a înțelege contextul mai larg al comunicării – managementul echipelor de comunicare, urmărirea performanței și contribuția PR-ului la crearea lanțului valoric în organizații. Și, de ce nu, când va ajunge în vârful carierei, să se îndrepte spre antreprenoriatul sau consultanța în comunicare.

CAPITAL: Unde crezi că va fi peste 10 ani domeniul tău de activitate?

LUIZA DOMNIȘORU: Sustenabilitatea este cuvântul cheie pentru comunicarea corporate și competențele tehnice sau digitale pentru comunicarea cu consumatorul. Pandemia și războiul din Ucraina vor remodela felul în care ne uităm la problemele de mediu, la cele sociale sau economice, în timp ce, la nivelul consumatorului, tehnologia va deveni atât de prezentă încât va reconfigura valorile noastre, ritualurile, comportamentele și culturile în ansamblu.

CAPITAL: Ce înseamnă pentru tine banii?

LUIZA DOMNIȘORU: Tehnologie, flexibilitate, investiții, totul despre bani într-un singur loc, într-o singură aplicație. Cu alte cuvinte, banii înseamnă să obțin de la bugetul personal maximum posibil pentru a avea standarde de calitate a vieții tot mai ridicate și pentru a ne dezvolta competențele așa încât să le lăsăm generațiilor viitoare o lume mai bună decât cea în care trăim azi.