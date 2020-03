Premierul interimar Ludovic Orban a reluat, duminică, apelul la calm către populaţie în legătură cu răspândirea coronavirusului, susţinând că declaraţiile multor lideri politici şi formatori de opinie apărute în mediul virtual sunt „fake-news”, iar „mulţi iresponsabili” au difuzat „informaţii jenante”.

Nu există niciun motiv să cumperi mai mult, mâncarea se va strica

„Eu am făcut un apel la calm, adică nu avem de ce să ne comportăm altfel decât în normal. Vreau să dau nişte asigurări. Întotdeauna producţia şi capacitatea de producţie, tot ce înseamnă alimente, toate mărfurile care sunt necesare în gospodării, capacitatea de producţie este, întotdeauna trebuie să fie mai mare decât vânzările efective. Nu prea există un ritm de aprovizionare, dar care nu a creat nicio penurie în aprovizionare. Deci nu există nici un motiv să cumperi mai mult.

În cazul în care cumpără mai mult, se vor strica, se va arunca mai multă mâncare. Nu se creează decât, să spun, o perturbaţie în aprovizionare. Dacă studiezi media, declaraţiile multor lideri politici, declaraţiile multor formatori de opinie, foarte multe postări de pe online, în spaţiul virtual este plin de fake-news, plin de informaţii neverificate, care au un singur scop, să inducă panica sau să crească traficul unor site-uri sau pagini de Facebook şi care de fapt nu au niciun fel de bază. Am cerut de la început cetăţenilor români să caute informaţiile oficiale”, a declarat premierul la B1 TV.

Îi rog pe cetăţeni, ca atunci când se face o legătură între politică şi coronavirus, să uite informaţiile imediat

Orban a spus că sunt „mulţi iresponsabili” care au difuzat informaţii „jenante” despre coronavirus.

„Am auzit şi în seara asta să amânăm alegerile locale, să nu mai facem anticipate (…) Amânarea congresului PSD, toată lumea ştie, coronavirusul este un pretext. S-a amânat congresul pentru că nu s-au înţeles, nu au căzut la pace cu împărţirea tuturor funcţiilor de conducere. Păcat este că sunt mulţi iresponsabili care au difuzat nişte informaţii jenante pentru ei, care îi descalifică. În Italia, de exemplu, a existat o înţelegere între partide să nu fie folosit acest subiect ca o temă politică electorală, să nu încerce politicienii să capitalizeze politic din situaţie creată de prin răspândirea coronavirusului. La noi continuă să existe oameni care folosesc (…) Îi rog pe cetăţeni, ca atunci când se face o legătură între politică şi coronavirus, să uite informaţiile imediat, pentru că sunt informaţii care urmăresc scopuri politice şi care nu au nicio legătură cu binele cetăţeanului şi interesul comun”, a afirmat Orban, scrie Agerpres.

Avem posibilitatea să plafonăm preţul la anumite categorii de produse

De asemenea, premierul interimar a anunţat că i-a rugat pe miniştrii de la Economie, Externe şi Apărare să găsească furnizori de produse folosite pentru a împiedica răspândirea coronavirusului, respectiv măşti, combinezoane sau dezinfectanţi.

„Am fost acuzaţi că am dat ordonanţe de urgenţă. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi dat, pe data de 3 februarie, ordonanţa de urgenţă ca să alocăm banii şi să demarăm procedura simplificată de achiziţie pe tot ce înseamnă materiale? Trebuie să ştiţi că la rezerva statului şi în toate instituţiile ar fi trebuit să existe astfel de stocuri: mănuşi, combinezoane, termo-scanere, dezinfectant, biocide. Dacă noi nu dădeam ordonanţa, eram într-o situaţie mult mai dificilă. Sigur că am luat de pe piaţă ceea ce se găseşte pe piaţă, pentru că aici a fost o creştere exponenţială a cererii pentru toate aceste tipuri de materiale. I-am solicitat ministrului Virgil Popescu să vorbească cu toţi reprezentanţii comerciali, i-am solicitat ministrului Aurescu să-i roage pe ambasadori să găsească potenţiali producători sau comercianţi care au un stocuri astfel de materiale.

Am vorbit cu ministrul Apărării, cu domnul general Ciucă, ca să se mobilizeze pentru a putea găsi furnizori de astfel de produse, pentru că realitatea este că s-a creat o penurie internaţională şi este foarte greu să găseşti stocuri (…) Am vorbit cu domnul Chiriţoiu (preşedintele Consiliului Concurenţei – n.red.) şi avem posibilitatea să plafonăm preţul la anumite categorii de produse, pe o perioadă de timp”, a mai afirmat premierul interimar Ludovic Orban.

Te-ar putea interesa și: