Premierul interimar Ludovic Orban a participat miercuri la Gala ”Women in economy 2020”, ediția a II-a, eveniment organizat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF).

În cadrul galei, Orban a ținut un discurs prin care a susținut că România are nevoie de schimbări, dar și de antreprenoriat pentru a se dezvolta.

”România are nevoie de antreprenoriat. România are nevoie de schimbarea paradigmei. Are nevoie să aprecieze inițiativa, să aprecieze doamnele și domnii care își asumă răspunderea, care pornesc pe drumuri nebătute, care își asumă riscuri, care de multe ori pun pe plan secund lucruri care le fac plăcere, tabieturi, poate și familia, pentru a pune pe picioare lucruri care să aducă performanță, care să aducă competitivitate, care să aducă reușită”, a spus Orban.

Orban a mai spus și că ”Nu putem să nu ne bazăm pe un val antreprenorial, pe care îl simt că vine din zona feminină”.

”Totul trebuie să înceapă de la jucării”

”România mereu a avut un punct tare în femeile pe care le are, care trebuie fructificat și care trebuie stimulat. Și după părerea mea totul trebuie să înceapă de la jucării. Mamele și tații pot să se gândească la acest aspect. Adică jucăriile tebuie să încurajeze spiritul antreprenorial și la băieți și la femei, adică să umblăm cu lego”, a mai spus premierul.

România are nevoie de schimbare

”Cred foarte mult că România are o șansă enormă. Chiar cred lucrul ăsta. Avem un popor talentat, un popor care are capacitatea de a fi competitiv. Este nevoie de o schimbare în administrație, de o schimbare în politică”, a conchis Orban.

La gală au mai participat și președintele României, Klaus Iohannis și ministrul Educației, Monica Anisie.

