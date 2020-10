Primul ministru a precizat că nu cunoaște toate detaliile cazului și că nu a următir cu foarte mare atenție. Ludovic Orban a mai spus că va evalua numirea și că nu a avut informații legate de falsul în privința diplomei.

„Ieri am avut demisia pe masă. Am solicitat Ministerului Finanţelor demisia pe masă. Şi-a dat demisia, el nu mai este preşedinte. (…) Era într-o funcţie publică. Nu cunosc detaliile, vă mărturisesc că nu am urmărit cu foarte mare atenţie.

A fost evaluată această numire, am aplicat toate procedurile de evaluare a candidaturii. Nu am avut această informaţie legată de falsul în privinţa diplomei.

Şi am înţeles că e vorba de toate diplomele”, a precizat premierul, la finalul unei vizite efectuate la Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti.

A fost efectuată o percheziție

Sâmbătă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – IGPR, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, au efectuat o percheziţie domiciliară în municipiul Râmnicu Vâlcea, la domiciliul declarat al unui funcţionar public, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.

„Persoana în cauză este cercetată pentru inducerea şi menţinerea în eroare a mai multor instituţii publice, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate şi care ulterior au fost desfiinţate de către instanţele judecătoreşti competente”, a informat Poliţia Română.

Mass-media a relatat că funcţionarul public de rang înalt este Laurenţiu Baranga – preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Baranga fusese numit printr-o hotărâre publicată în Monitorul Oficial pe 4 septembrie 2020, pentru o perioadă de patru ani.

Robert Cazanciuc îi cere demisia premierului pentru această numire

Social-democratul Robert Cazanciuc, președinte interimar al Senatului, transmite că Ludovic Orban trebuie „să își asume prin demisie” numirea următoarei persoane la conducerea Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

„Premierul Orban trebuie să își asume prin demisie, numirea, prin Hotărârea de Guvern nr. 746/3.09.2020, în fruntea Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a unui falsificator care să controleze tranzacțiile financiare ale României.

Să nu uităm că începând cu luna ianuarie a acestui an, Oficiul are atribuții de monitorizare și blocare în timp real a tranzacțiilor financiare asupra cărora există suspiciuni de spălare de bani sau finanțare a terorismului.

De ce s-a făcut o astfel de numire și în ce măsură situația a afectat interesele și parteneriatele strategice ale României?

Numirea în fruntea unei instituții cheie a statului român a unei persoane percheziționate astăzi pentru fals intelectual, reprezintă o problemă de securitate națională”, a scris Robert Cazanciuc pe Facebook.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin