„Aştept un audit serios la Primăria Capitalei, pentru că, pe analizele noastre, situaţia financiară a Bucureştiului este foarte proastă. Şi trebuie spuse aceste lucruri. Vă invit, domnule primar general, să spuneţi adevărul despre ce găsiţi şi, în acelaşi timp, vă garantez că veţi găsi o mână de ajutor în Guvernul pe care-l conduc”, a transmis Ludovic Orban, la ceremonia de învestire a noului primar general.

Toată lumea trage pentru Bucureşti

De asemenea, premierul le-a urat spor la treabă noului primar general al Capitalei şi consilierilor municipali.

„Sunt convins că, din acest moment, toată lumea trage pentru Bucureşti”, a transmis Ludovic Orban.

Următoarele persoane au fost eliberate din funcție

Premierul Ludovic Orban a semnat demisia, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a lui Leonard Achiriloaei. Acesta a câștigat alegerile locale de la finalul lunii septembrie și în prezent este primar la Roman.

În plus, tot printr-o decizie a premierului, publicată miercuri în Monitorul Oficial, a mai fost eliberat, tot la cerere, și Ionel Ovidiu Bogdan, fost secretar de stat la Cancelaria prim-ministrului. În prezent, acesta este președintele Consiliului Județean Maramureș.

La finalul săptămânii trecute, în Monitorul Oficial apărea un document care arată ca premierul Ludovic Orban a decis ca Alexandru Mutruc, membru al Partidului Mișcarea Populară, să fie eliberat din funcția de secretar de stat în cadrul Minsiterului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Alexandru Mutruc s-a făcut „remarcat“ în 2016, când şeful său, deputatul Cornel Sămărtinean, a provocat un accident rutier, lovind cu maşina un bărbat pe trecerea de pietoni. Actualul secretar de stat de la Transporturi a luat vina accidentului asupra sa, declarând că el a fost cel care a condus. „A fost un moment, o neînţelegere.

Din cauza stresului, Alexandru Mutruc a apucat să spună că el a condus. A mai avut un accident înainte. Imediat ce am aflat ce le-a spus poliţiştilor, am recunoscut că eu am condus. Nu am fost atent la ce le-a spus pentru că eram preocupat de starea victimei. Mi s-a luat şi mie sânge”, declara Sănmărtinean în 2016, citat de pressalert.ro

În locul său a fost numit Nicolae Ivășchescu, colegul său de partid. Pentru a ocupa această funcție, Ivășchescu a fost eliberat din funcția de secretar de stat în cadrul Minsiterului Muncii și Protecției Sociale.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin