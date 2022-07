Curtea de Apel Bucureşti a decis în cursul zilei de luni să îl condamne definitiv la șase ani de închisoare pe fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță.

În ceea ce privește acuzațiile aduse, magistrații au stabilit că acesta a comis infracțiunea de luare de mită în formă continuată, fiind vorba de patru acte materiale. În ceea ce privește sumele încasate, este vorba despre o mită de 6,3 milioane de euro de la două firme de software, susțin cei de la DNA.

Menționăm faptul că problemele pentru Lucian Duță au început în anul 2018, atunci când a fost trimis în judecată. Rechizitoriul întocmit la acel moment de DNA arăta că în perioada 2010 – 2012, fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a pretins de la reprezentanții a două firme de software un comision de 10% din valoarea fiecărui act adițional sau contract pe care l-a semnat în această calitate.

Ulterior, acesta ar fi primit suma totală de 6.300.000 de euro. DNA mai preciza atunci că din această sumă, 5.500.000 euro au fost încasați prin transferuri bancare, în timp ce alți 800.000 euro au fost primiți sub formă de numerar.

Referitor la sumele încasate sub formă de numerar, DNA preciza că acestea au fost încasate de Lucian Duță în mai multe tranșe. De cealaltă parte, sumele primite prin transfer bancar au fost virate în contul unei companii offshore înregistrată în Insulele Antile și cu conturi bancare deschise în Elveția.

„În perioada 2010 – 2012, inculpatul Duță Nicolae Lucian, în calitate de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a pretins de la reprezentanții a două firme de software un comision de 10% din valoarea fiecărui act adițional sau contract pe care l-a semnat în această calitate și a primit suma totală de 6.300.000 de euro, dintre care 5.500.000 euro prin transferuri bancare și 800.000 euro în numerar.

Sumele de bani au fost remise inculpatului Duță Nicolae Lucian fie în numerar (în mai multe tranșe), fie prin virament în contul unei companii offshore înregistrată în Insulele Antile și cu conturi bancare deschise în Elveția.

În cauza au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra sumei de 2.183.820 euro identificată într-un cont bancar din Elveția, asupra unui teren cu construcție S+P+4, asupra a 3 apartamente și asupra unui autoturism”, precizau cei de la DNA în 2018.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauza.

Amintim și faptul că Lucian Duţă a fost deja condamnat, în 2020, de Tribunalul București, la 6 ani de închisoare.

Decizia instanței în cazul lui Lucian Duță

„Solutia pe scurt: Decizia penala nr. 1049/A din data de 25.07.2022 – In temeiul art.421, punctul 2, litera a, Cod procedura penala, admite apelul formulat de apelantul-intimat-inculpat Duta Nicolae-Lucian impotriva penale nr.1.407/F/27.XI.2020 a Tribunalului Bucuresti – Sectia I-a penala, din Dosarul nr.45188/3/2018. Desfiinteaza, in parte, sentinta penala si, rejudecand pe fond:

Constata ca, prin incheierea de sedinta din data de 12.V.2021, Curtea, din oficiu, a dispus, in temeiul art.386, alin.1, Cod de procedura penala, schimbarea incadrarii juridice a faptei penale retinuta in sarcina apelantului-intimat-inculpat Duta Nicolae-Lucian din infractiunea de luare de mita, in forma continuata, prev. de art.289, alin.1, Cod penal, raportat la art.6 si art.7, litera a din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35, alin.1, Cod penal si art.5, Cod penal (4 acte materiale), in infractiunea de luare de mita, in forma continuata, prev. de art.289, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal si art.5, alin.1 din noul Cod penal (4 acte materiale). In temeiul art.289, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal si art.5, alin.1 din noul Cod penal, condamna pe inculpatul Duta Nicolae-Lucian la pedeapsa de 6 ani inchisoare, pentru comiterea infractiunii de luare de mita, in forma continuata (4 acte materiale).

In temeiul art.217, alin.6, Cod de procedura penala, constata incetate efectele declaratiei proprietarului Tuchilus Andrei, care poarta incheierea de autentificare nr.226/12.IV.2017 a Biroului Individual Notarial Eftimescu Mihai-Marian (filele 121-124, volumul XIII, dosar de urmarire penala), prin care a constituit garantia reala imobiliara pentru cautiunea in suma de 4.500.000 lei, stabilita la luarea masurii preventive a controlului judiciar pe cautiune fata de inculpat, prin Ordonanta din data de 4.IV.2017 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, in Dosarul nr.265/P/2015.

Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale.

In temeiul art.421, punctul 1, litera b, Cod de procedura penala, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de apelantii-intimati-persoane interesate Sofian Victor (14.IX.1951), Sofian Victor (8.X.1976), decedat la data de 22.IX.2021, stefan (fosta Sofian) Alina si stefan (fosta Sofian) Nicoleta-Carolina impotriva aceleiasi sentinte penale.

In temeiul art.275, alin.3, Cod de procedura penala, cheltuielile de procedura pentru judecarea apelului formulat de apelantul-intimat-inculpat raman in sarcina statului. in temeiul art.275, alin.2 si alin.4, Cod de procedura penala, obliga pe fiecare dintre apelantii-intimati-persoane interesate Sofian Victor (14.IX.1951), stefan (fosta Sofian) Alina si stefan (fosta Sofian) Nicoleta-Carolina la plata sumei de cate 500 lei, cheltuieli judiciare catre stat. Definitiva. Pronuntata pe data de 25.VII.2022, conform art.405, alin.1, teza finala, Cod de procedura penala”, se arată în minuta deciziei penale de luni, 25 iulie.