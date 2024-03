Liviu Alexa, fostul președinte interimar la PSD Cluj și-a dat demisia din PSD. Cunoscutul jurnalist a criticat mai multe personaje care se află pe lista comună PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare.

El spune că nu poate vota o listă pe care se află ”analfabeți notorii”, ”trădători PSD”, ”farisei politici” și ”comuniști”. Fostul președinte interimar la PSD Cluj a dat și nume în acest sens.

Nu am nimic cu Ion Marcel Ciolacu, in ciuda divergentelor din trecut, inteleg la nivel macro jocul politic al comasarii, dar nu inteleg sa il accept ca votant.

„Am decis azi sa demisionez din “functia” de membru simplu al Partidul Social Democrat, partid pe care mi l-am asumat cu curaj si ca jurnalist, sfidând in ultimii 15 ani ipocrizia ziaristilor de dreapta care sustineau PNL sau USR indirect, refuzand sa isi asume deschis optiunea politica.

Liviu Alexa a declarat că ar fi trebuit să părăsească partidul în 2019, însă i-a mai acordat o șansă.

El a menționat că PSD nu a încetat să-l dezamăgească, promovând la nivel central persoane precum Dancu, pe care le consideră securiști, și reprimind în partid trădători precum Tudose, Grindeanu sau Neacsu.

De asemenea, cunoscutul jurnalist a subliniat că partidul evită să implementeze reforme reale. Cunoscutul jurnalist a adăugat că îi pare rău că trebuie să părăsească partidul, dar nu are altă opțiune.

„Ar fi trebuit sa parasesc acest partid in 2019, dar i-am mai dat o sansa. PSD nu a incetat sa ma dezamageasca, promovand la nivel central securici ca Dancu, reprimind in partid tradatori precum Tudose sau Grindeanu sau Neacsu, evitand orice reforme reale. Imi pare rau ca trebuie sa parasesc acest partid, dar nu am de ales: compromisul jegos nu a fost niciodata o optiune pentru mine”, și-a încheiat Liviu Alexa mesajul.