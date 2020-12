Este anunțul momentului pentru toți șoferii. Gigantul BMW a luat o decizie radicală. 20% din vehiculele pe care le va construi în 2023 să fie modele electrice

Mașinile diesel vor dispărea

Constructorul german de automobile de lux vine cu informația finalului de an. Este o decizie cruntă pentru șoferi. Îşi va majora producţia de vehicule electrice, a declarat directorul general Oliver Zipse pentru cotidianul german „Augsburger Allgemeine”, informează Reuters.

„Vom creşte semnificativ numărul de vehicule electrice. Între 2021 şi 2023 vom construi un sfert de milion de automobile electrice peste ţinta programată iniţial”, a spus Oliver Zipse, adăugând că BMW vrea ca în 2023 aproximativ o cincime din vehiculele pe care le comercializează să fie propulsate de un motor electric, comparativ cu aproximativ 8% în acest an.

Zipse a subliniat însă că principala sa îngrijorare este că tranziţia Germaniei la automobilele electrice va fi afectată de lipsa infrastructurii de încărcare, în condiţiile în care prima economie europeană ar urma să aibă aproximativ 10 milioane de vehicule electrice în circulaţie în jurul anului 2030. Pentru a face faţă acestui număr „15.000 de puncte de încărcare private şi 1.300 publice vor trebui să fie date în funcţiune în fiecare săptămână. Din păcate, suntem departe de această cifră. De aceea, următorul mare proiect în Europa trebuie să fie extinderea infrastructurii de încărcare”, a spus directorul general de la BMW.

La începutul acestei luni, Comisia Europeană şi-a prezentat „Strategia pentru o mobilitate sustenabilă şi inteligentă”, însoţită de un plan de acţiune cuprinzând 82 de iniţiative care vor ghida activitatea în următorii ani.

2030, anul zero pentru mașinile electrice

Potrivit Executivului comunitar, până în 2030, cel puţin 30 de milioane de autoturisme cu emisii zero vor fi în exploatare pe drumurile europene, 100 de oraşe europene vor fi neutre din punct de vedere climatic, traficul feroviar de mare viteză se va dubla la nivelul întregii Europe, călătoriile colective programate pentru deplasări cu o lungime de sub 500 de km vor trebui să fie neutre din punctul de vedere al carbonului, mobilitatea automatizată va fi implementată la scară largă iar navele maritime cu emisii zero vor fi pregătite pentru lansarea pe piaţă.

Pentru ca transportul să devină sustenabil, Comisia şi-a propus instalarea a 3 milioane de puncte publice de încărcare până în 2030.